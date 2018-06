Jelgavā notiek Yonex Latvia International izšķirošās spēles

Šodien Jelgavā norisinās pasaules reitinga badmintona turnīra Yonex Latvia International izšķirošās spēles.



Lai gan sākotnēji turnīram bija pieteikušies 340 spēlētāji no 40 valstīm, taču līdz pusfināliem ir tikuši spēlētāji no deviņām valstīm: Francijas, Ungārijas, Igaunijas, Šveices, Baltkrievijas, Polijas, Vācijas, Beļģijas un Dānijas. Latvijas spēlētāji šogad tika līdz 1/8 finālam.

Turnīra uzvarētāji saņems Jelgavas keramiķes Unas Ļahas darināto māla mākslas darbu - nošķeltu vāzi, kas no priekšas skatoties atgādina badmintona raketi. Šo balvu varēs izmantot arī svečturi. Uzvarētājiem balvas ir sarūpējuši arī turnīra sponsori, tai skaitā parfimērijas ražotājs Dzintars, Jelgavā iecienītā Karameļu darbnīca, alus darītava Rinkuskiai, maiznīca Flora.

Šogad Jelgavā notiekošajā Pasaules reitinga badmintona turnīrā Yonex Latvia International klātienē bija iespēja vērot rekordaugstu badmintonistu līmeni. Spēcīgākais spēlētājs vīriešu vienspēlēs ir igauņu olimpietis Raul Must, kurš Pasaules reitingā šobrīd ir augstajā 75.vietā. Jau pusfinālā viņam pretim stāsies Toma Junior Popov, kurš Jelgavas turnīrā uzvarēja 2016.gadā, kas viņam bija pirmais uzvarētas pieaugušo turnīrs. 2017. un 2018.gadā Eiropas badmintona konfederācija atzina Toma Junior Popov par Gada junioru. 2017.gadā viņš kļuva par trīskārtējo Eiropas junioru čempionu, uzvarot gan vīriešu vienspēlēs un dubultspēlēs, gan arī kopā ar Franciju komandu triumfējot komandu turnīrā.

Savukārt sievietēm pirmais numurs ir igauniete Kristin Kuuba, kura Pasaules reitingā šobrīd ir 100.vietā. Latvijas turnīra pusfinālā viņa cīnīsies ar šveicieti Ronja Stern, kurā 1/16 finālā divos setos 21-15 21-10 uzvarēja Latvijas spēlētāju Ievu Popi. Kristin Kuuba spēlēs arī sieviešu dubultspēļu pusfinālā kopā ar Helina Rüütel. Šim pārim pretim stāsies Francijas pāris Vimala Heriau & Margot Lambert, kuras divos setos (21-1, 21-12) 1/8 finālā pievieca Latvijas pāri Ieva Pope & Monika Radovska.

Jelgavā notiekošajā Pasaules reitinga badmintona turnīrā Yonex Latvia International šogad Latvijas spēlētāji netika tālāk par 1/8 finālu, tāpēc jau sākot ar sestdienas vakaru spēlēt Jelgavā turpina tikai ārzemnieki. Visilgāk no Latvijas spēlētājiem Jelgavā noturējās Latvijas sieviešu dubultspēļu pāris Ieva Pope & Monika Radovkska, kuras 1/8 finālā divos setos (15-21 21-21) zaudēja Francijas pārim Vimala Heriau & Margot Lambert.

Šogad Yonex Latvia International visi pamatturnīrā iekļuvušie vienspēļu spēlētāji ir ne zemāk par 300.vietu pasaules reitingā, bet citus gadus, atceros, mēs priecājāmies, ka kaut daži no turnīra spēlētājiem ir starp TOP 300 pasaulē, stāsta Yonex Latvia International turnīra direktors Kristians Rozenvalds.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs Yonex Latvia International notiek jūnija pirmās nedēļas nogalē, šogad tas norisināsies jau piekto gadu pēc kārtas. Šogad Yonex Latvia International notiks no 31.maija līdz 3.jūnijam. Jau trešo gadu pēc kārtas turnīrs notiks Jelgavā, bet 2014. un 2015.gadā turnīrs notika Rīgā ar nosaukumu Yonex Rīga International. Pasaules reitinga badmintona turnīrs Latvijā notika arī 2005. un 2006.gadā, Inčukalnā, ar nosaukumu RSL Riga District International badminton tournament.