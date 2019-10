Jelgavā sacentīsies ap 300 ziemas peldētāju

Jelgavā 1. un 2. novembrī norisināsies pasaules kauss ziemas peldēšanā "Winter Swimming World Cup", kas notiks akvatorijā starp Driksas un Mītavas tiltu. Šāda veida sacensības Jelgavā notiks jau piekto reizi, un tajās piedalīties plāno ap 300 ziemas peldētāju, informē Jelgavas pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ziemas peldēšanas sacensības Jelgavā guvušas lielu atzinību ziemas peldētāju vidū un ieguvušas savu vietu pasaules ziemas peldētāju jeb “roņu” kartē. Šobrīd ziemas peldēšanas sacensībām ir pieteikušies vairāk nekā 200 dalībnieku no 21 valsts, tostarp arī no Latvijas. Dalībai sacensībās pieteikušies “roņi” no Igaunijas, Krievijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas, Polijas, Baltkrievijas, Slovākijas un vairākām citām valstīm. Pieteikšanās sacensībām notika līdz 25. oktobrim.

Sacensību sākums ir 1. novembrī pulksten 11 ar 50 metru peldējumu brīvajā stilā, kam sekos 100 metru peldējums brīvajā stilā, 100 metri brasā un 450 metri izturības peldējums. Pirmās dienas uzvarētāju apbalvošana norisināsies pulksten 16.30. Otrās dienas sacensību atklāšanas ceremonija – 2. novembrī pulksten 11. Peldējumi sākot no pulksten 11.15. Apbalvošana ap pulksten 16.30.

Šā gada Jelgavas sacensības norisināsies arī kā viens no Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posmiem un 11. "Jelgavas roņu" kauss. Jāpiebilst, ka Latvijas čempionātā ārzemju peldētāju rezultāti netiks vērtēti. Plānots, ka klubu "Jelgavas roņi" pārstāvēs aptuveni 25 peldētāji.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs