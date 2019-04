Jelgavas BJSS basketbolisti krāj pieredzi starptautiskā turnīrā

No 15.līdz 20.aprīlim Austrijas galvaspilsētā Vīnē norisinājās tradicionālais basketbola turnīrs "Wien Basketball", kas pulcēja 511 komandas dažādās vecuma grupās no visas Eiropas. Jelgavas BJSS šajā gadā sacensībās pārstāvēja treneres Gundegas Vaščenko U12 vecuma grupas meiteņu komanda un Gata Justoviča U15 zēnu un U17 meiteņu vienības.

Pašas jaunākās U12 turnīra dalībnieces tika ielozētas B grupā, kopā vēl ar piecām komandām. Sacensību pirmajā mačā jelgavnieces G.Vaščenko vadībā ar 37:34 pieveica "Civis Kosarlabd Klub" no Ungārijas. Nākamajā dienā ar 40:32 tika pieveiktas "BBC Upkot Sparta Laarne" no Beļģijas, bet dienu vēlāk sekoja zaudējums ar 35:40 pret Vācijas "SSV Lok Bernau e.V.".

Tās pašas dienas vakarā mūsu basketbolistes mazrezultatīvā cīņā ar 24:19 apspēlēja "Dwojka Ziebice" – vienaudzes no Polijas. Lai arī grupu turnīrā jelgavnieces piedzīvoja tikai vienu zaudējumu, situācija turnīra tabulā izveidojās tā, ka vairākām vienībām ar līdzīgu uzvaru un zaudējumu skaitu nācās skaitīt iegūto un zaudēto punktu attiecību, lai noskaidrotu tās divas, kas turpinās cīņu izslēgšanas spēlēs. Diemžēl, viens punkts izšķīra mūsu meiteņu komandas likteni, paliekot uzreiz aiz labāko divnieka. Kopumā U12 meiteņu grupā piedalījās 18 komandas.

U15 zēnu komanda, kas startēja pie gadu vecāku sportistu U16 grupas turnīru iesāka ar pārliecinošu uzvaru 55:27 pār Vācijas "USV Halle e.V." otro komandu. Otrajā sacensību dienā G.Justoviča vadītie jaunieši svinēja uzvaru ar 66:39 pār "VfB Hermsdorf Basketball" (Vācija), bet sīvā cīņā piekāpās ar 31:37 pretiniekiem no Itālijas "ASD 3S Basket Cordeons". Līdz ar to Jelgavas jaunie basketbolisti savā 14. grupā nodrošināja sev 2.vietu un iekļuva nākamajā kārtā. Tika izveidotas jaunas grupas un mūsu zēni nonāca I grupā ar divu citu apakšgrupu uzvarētājiem.

Tajā Jelgavas BJSS audzēkņi pārliecinoši atzina Berlīnes "Tigers-2" pārākumu, bet izšķirošajā cīņā par iekļūšanu turnīra 1/16 finālā mūsu puiši parādīja kārtīgu cīņassparu un, pat spēles gaitā atrodoties iedzinēju lomā ar -14, spēja atspēlēties un sakaut "USV Halle" (Vācija) pirmo sastāvu ar 54:48. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jelgavnieki ar 44:54 piekāpās itāļu "Nuovo Basket Aquilanol Aquila", noslēdzot sacensības starp 32 labākajām vienībām. Šajā vecuma grupā kopumā startēja 87 komandas.

Vistālāk šajā turnīrā aizcīnījās G.Justoviča trenētās U17 meitenes, kuras Vīnes turnīrā startēja pie U18 vecuma sportistēm. Turnīra ceļš līdz ceturtdaļfinālam mijās ar prieku, asarām un lērums traumām, taču meitenes ar degošām acīm cīnījās par katru laukuma centimetru, nerespektējot gados vecākās un auguma centimetros pārākās pretinieces.

No B apakšgrupas jelgavnieces devās tālāk kā līderes, uzvarot visos trikos grupas mačos. Ar 57:37 tika pieveikta "TK Hannover", ar 37:28 "EBS Rostock (abas Vācija) un ar 46:41 "BEAC" no Ungārijas. Iekļuvušas turnīra astotdaļfinālā tajā ar 34:31 dramatiskā cīņā uz lāpstiņām tika noliktas vēl vienas pretinieces no Ungārijas - "Kiss Lenke Kosarl labda Suli". Visas emocijas tika atstātas šajā spēlē un traumas liedza līdzvērtīgi pacīnīties ceturtdaļfinālā, kurā Jelgavas BJSS basketbolistes ar 52:68 atzina vietējās komandas Vīnes "United" pārākumu, noslēdzot turnīru dalītā 5. – 8.vietā 26 komandu konkurencē.

"Starptautiska pieredze spēlējot pret citu valstu komandām vienmēr ir vērtīga pieredze, it īpaši bēriem un jauniešiem. Jaunie basketbolisti tādā veidā iegūst papildus pārliecību par saviem spēkiem, kas savukārt dod pozitīvu atgriezenisko saiti Latvijas čempionātā. Arī treneri gūst jaunu pieredzi un var salīdzināt to kā tiek strādāts citviet Eiropā. Noslēgumā salīdzinot šādu turnīru ar Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas līmeni, jāatzīst, ka Latvijas komandas lielākoties ir virs šāda turnīra vidēja līmeņa komandām," spriež treneris G.Justovičs.

Foto: no basketbola komandu arhīva