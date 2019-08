Jelgavas seniori Pasaules čempionātā badmintonā bez uzvarām

Jelgavas senioriem Polijas pilsētā Katovicē notiekošais Yonex Pasaules čempionāts badmintonā senioriem jau ir noslēdzies. Diemžēl, jelgavniekiem neizdevās uzvarēt kādā no spēlēm un aizkavēties Pasaules čempionāts ilgāk. Pasaules čempionāts Katovicē sākās 4.augustā un ilgs līdz 11.augustam, pulcējot vairāk nekā 1500 senioru no teju 60 valstīm, tai skaitā 13 seniorus no Latvijas, tostarp arī četri spēlētāji no Jelgavas, informē Jelgavas badmintona klubā.

Svētdienas rītā kā pirmais no Latvijas un Jelgavas turnīru uzsāka Kaspars Zaķis, kurš vīriešu vienspēlēs 45+ grupā līdzīgā spēlē divos setos (19-21, 18-21) piekāpās igaunim Andres Hoop. Tās pašas dienās vēlā vakarā Kaspars Zaķis pāri ar Valteru Liepkalnu divos setos (14-21, 13-21) zaudēja arī vīriešu dubultspēlē 40+ grupā pret angļu pāri Mahesh Boovanahalli Kg & Wayne Philogene. Tādējādi Kasparam Zaķim šis Pasaules čempionāts beidzās jau pirmajā dienā.

Līdzīgi gāja arī Jelgavas uzņēmējam Mārim Avotiņam, kurš svētdienas rītā vīriešu vienspēlēs 55+ divos setos (12-21, 7-21) zaudēja skotam Ross Gladwin, bet vakarā vīriešu dubultspēlēs 50+ grupā pāri ar jelgavnieku Edgaru Kupferu divos setos (7-21, 8-21) zaudēja zviedru pārim Peter Juan Baeza & Stefan Grahn.

Edgars Kupfers uzturējās Pasaules čempionātā līdz pirmdienai, jo vīriešu vienspēļu 50+ vecuma grupā tika turnīra tabulās uzreiz izsēts 1/32 finālā, tādējādi viņam svētdien nenācās spēlēt 1/64 finālā. Diemžēl, tālāk Edgars Kupfers netika, jo divos setos (8-21, 15-21) zaudēja somam Jukka Antila.

Ozolniekos dzīvojošais uzņēmējs Ainārs Zanders svētdienas rītā vīriešu vienspēļu 45+ grupā divos setos (12-21, 11-21) piekāpās somam Jaak Uusna, taču Pasaules čempionāta gaisotni Ainārs Zanders varēja izbaudīt arī pirmdienas rītā, spēlējot jaukto dubultspēļu 45+ grupas 1/32 finālā pret Japānas pāri Shigeyuki Nakamura & Ritsuko Sato, kuriem latvieši zaudēja divos setos (8-21, 7-21).

Latvijas Badmintona federācijas Valdes loceklis Viesturs Bajārs, kurš atbildīgs arī par senioru kustību, ir gandarīts par to, ka pēc ilgāka pārtraukuma Latvija atkal pārstāvēta Pasaules senioru čempionātā, turklāt tik kuplā sastāvā.

Eiropā šobrīd ir jūtama ļoti liela senioru kustības aktivizēšanās, par kuru liecināja arī lielā interese par Eiropas senioru čempionātu 2018.gada septembrī. To jūtam arī Latvijā. Prieks, ka mūsu seniori divas reizes nedēļā sabrauca uz koptreniņiem, lai trenētos mūsu badmintonista Nika Podosinovika vadībā, stāsta Viesturs Bajārs.

Jelgavnieki pirms čempionāta aktīvi trenējās LLU Sporta centrā, kā arī Ozolnieku sporta centrā, kur vasaras mēnešos badmintonu spēlē pirmdienas un ceturtdienas vakaros no 19:15 līdz 20:45. Kaspars Zaķis badmintonu spēlē Rīgā, kamēr Māris Avotiņš, Edgars Kupfers un Ainārs Zanders regulāri trenējas Jelgavā un Ozolniekos.

Pasaules čempionāts badmintonā senioriem notiek visās piecās badmintona disciplīnās un deviņās vecuma grupās: +35 (1983), +40 (1978), +45 (1973), +50 (1968), +55 (1963), +60 (1958), +65 (1953), +70 (1948), +75 (1943).

Dalībnieku foto