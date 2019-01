Jelgavnieces sāk apņēmīgi, taču piedzīvo zaudējumu (FOTO)

Kārtējo zaudējumu piedzīvojušas "Jelgava/BJSS" basketbolistes, kas Baltijas sieviešu klubu apvienotajā čempionāta 2.posma spēlē sava laukumā piekāpās "Saldus" basketbolistēm ar 47:52. Pēc spēles sakumā iekrātā pārsvara to turpmāk neizdevās nosargāt.

Kā ierasts, jelgavnieces spēles pirmo nogriezni aizvadīja veiksmīgi. Pirmajās desmit minūtēs mājinieces sakrāja 16 punktus, bet "Saldus" spēlētājām ļāva gūt tikai četrus. Maču ar precīzu metienu atklāja Marat Milta. Ar punktu guvumiem izcēlās līderes - Alise Karslone un Diāna Dude, kā arī ceturtdaļas izskaņā divas piecus punktus guva Diāna Brunava. Pie trim punktiem tik arī Enija Ķīvīte. Tomēr prieki bija īsi, jo otrajā ceturtdaļā Pētera Višņēvica vadītās basketbolistes atspēlējās ar 16:8 un ejot lielajā pārtraukumā "Jelgava/BJSS" vienībai bija vien četru punktu pārsvars.

Trešajā ceturtdaļā viešņas sparīgi turpināja darboties aizsardzībā, bet mūsu basketbolistēm nevedās ar metienu precizitāti. Arī trešajā ceturtdaļā Harija Zelča vadītās spēlētājas guva tikai astoņus punktus un vadība tika zaudēta. Pēc nospēlētām 30 minūtēm vadība atradās "Saldus" – 35:32. Pamatlaikā pēdējā ceturtdaļā spēle izlīdzinājās, taču jelgavniecēm tā arī neizdevās pietuvoties rezultātā un pretinieču aukstasinīgi izpildītie metieni bija precīzi, sagādājot mūsu dāmu vienībai jau 13.zaudējumu šosezon.

"Jelgava/BJSS" spēlētājas no divpunktu zonas realizēja tikai 27 procentus (12/45) no raidītajiem metieniem, no tālmetienu zonas tikai 19 procentus (5/26), bet no soda metienu līnijas – 50 procentus (8/16). Tika zaudēta arī cīņa par atlecošajām bumbām (42:54), taču jelgavnieces veica 14 rezultatīvas piespēles, bet pretiniecēm tikai sešas. Arī kļūdu skaits šoreiz ievērojami lielāks pretiniecēm 28:18.

"Jelgava/BJSS" rindās ar 11 punktiem rezultatīvākā spēlētāja bija Alise Karlsone. Vita Šadrova guva septiņus punktus un izcīnīja deviņas atlecošās bumbas, bet Dace Blūma un Diāna Dude katra guva pa sešiem punktiem.

Nākamais mačs jelgavniecēm paredzēts 11.janvārī izbraukumā, kad būs jātiekas ar "Tartu Ulikool/Kalev", ar vienību pret kuru tika izcīnīta vienīgā sezonas uzvara pirmajā tikšanās reizē.

Baltijas sieviešu klubu čempionāts

Jelgavas sporta halle, 8.janvāris

"Jelgava/LLU" – BK "Saldus/Sporta skola" 47:52 (16:4, 8:16, 8:15, 15:17)

Jelgava: A.Karlsone 11+6ab, V.Šadrova 7+9ab, D.Dude 6+9ab, D.Blūma 6, M.Milta 5+4rp, D.Brunava 5, E.Ķīvīte 4, K.Kārkle 3, K.Hofmane, I.Staņuna, L.Beitāne.

Foto: Eva Pričiņa