Jelgavnieki EYOF: līdz personīgajiem rekordiem neaizsniedzas, bet pieredze vērtīga

Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā Baku Latvijas 11 vieglatlētu izlases sastāvā piedalās arī divi jelgavnieki, kas otrdien jau aizvadīja savus startus. Līdz personīgajam rekordam 400 metru barjerskrējienā (1:00,96) neaizsniedzās Māra Anna Zīverte, kuru rezultāts 1:02,23 ierindoja 10. vietā. Pāri šovasar sasniegtajai 70 metru atzīmei netika arī šķēpmetējs Artis Čakšs, ar 69,37 metru tālu raidījumu ieņemdams septīto vietu.

Kā stāsta Māras Annas trenere Laila Nagle, sportiste pēdējā treniņā mājās kritusi un satraumējusi ceļgalus, bet galvenā problēma bija barjeras pārvarēt psiholoģiski. Tai par labu nenāca arī sacensību organizācija: pēc sportistu ienākšanas stadionā Māra pēkšņi pārlikta no trešā uz pirmo priekšskrējienu, samainot arī celiņus no sestā uz trešo. “Tas bija liels stress, nesanāca pamēģināt skrējienu no starta blokiem uz pirmo barjeru, un kaut kā viss kopā patraucēja veiksmīgam rezultātam,” mazliet saskumusi līdz ar savu audzēkni ir trenere, taču atzīst arī, ka debija tik liela mēroga sacensībās skrējējai ir kolosāla pieredze.

Murjāņu Sporta ģimnāzijas trenera Andreja Vaivada audzēknis Artis 14 šķēpmetēju konkurencē startēja vakara sacensībās.“Starta listē” viņa līdz šim labākais 70,14 metru rezultāts bija septītais, un sacensību tālākais metiens – 69,37 metri, kas izdevās otrajā mēģinājumā, – arī izrādījās septītās vietas vērtībā.

Foto: LOK