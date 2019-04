Jelgavniekiem prāvs medaļu klāsts peldēšanas sacensībās “Kristāla lāse 2019” Ventspilī (FOTO)

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas 2006.–2008. gadā dzimušie un jaunāki audzēkņi piedalījās sacensībās “Kristāla lāse 2019” Ventspilī, konkurējot ar vienaudžiem no Latvijas, lietuviešiem no Klaipēdas un Vācijas peldētājiem no Štrālzundes. No trijām vecuma grupām jelgavnieki bija pārstāvēti divās, un mājās pārvests arī prāvs medaļu klāsts.

2008. gadā dzimušo un jaunāku sportistu grupā pārliecinošas uzvaras 50 metros brīvajā stilā un uz muguras izcīnīja Juris Kalnietis, bet 100 metros brasā uzvarēja Kamila Dzalbe. 2006.–2007. gadā dzimušo konkurencē divreiz zelts (100 metros brīvajā stilā un tauriņstilā) Nikolai Elpei, uzvara arī Robertam Lejniekam 50 metros tauriņstilā, bet pilns medaļu komplekts 50 metru distancē ir Kārlim Vilciņam ar zeltu brīvajā stilā, sudrabu brasā un bronzu tauriņstilā.

Pa sudraba medaļai izcīnīja jaunākās grupas sportisti Artjoms Fomenko (50 metros brasā), Kristīne Zinoviča (50 metros uz muguras) un Viktorija Striško (100 metros brīvajā stilā). 2006.–2007. gadā dzimušo konkurencē divas sudraba godalgas nopelnīja Leo Ņemņasevs (100 metros brasā un uz muguras). Otrais ātrākais 100 metros tauriņstilā bija Krišjānis Rozenbilds. Trešā vieta šajā un arī tāda paša garuma distancē brīvajā stilā Tīnai Annai Gedrovicai. Nikolasam Deičmanam savukārt sudrabs 50 metros tauriņstilā un bronza brīvajā stilā.

Turpretī šodien un rīt tepat LLU baseinā Jelgavā ar mājinieku kuplu līdzdalību norisinās Latvijas U19 čempionāts.

Foto: Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas arhīvs