Jelgavnieks Andris Grīnfelds uzvar enduro sprintā sporta kompleksā „333”

Ropažu novadā, sporta kompleksā „333” sestdien, 24. augustā, notika Latvijas čempionāta sestais posms enduro un Latvijas kausa ceturtais posms enduro sprintā. Jelgavnieks Andris Grīnfelds šajā posmā E2 klasē izcīnīja 1. vietu, uzvarot arī šo sacensību absolūtajā vērtējumā, turklāt A.Grīnfelds šosezon ir izcīnījis Latvijas čempiona titulu enduro.

Sporta kompleksā „333” enduro/enduro sprints norisinājās otro sezonu. Sacensībās bija ieradušies sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Bija sportisti, kuriem trase un ātruma testi, jo sevišķi ekstrēmais tests, bija izbraucams bez lielām grūtībām, citiem savukārt nācās krietni vien papūlēties, lai pārvarētu ekstrēmā testā izvietotos šķēršļus – riepas, baļķus, elektrības spoles u. c. elementus. Šogad sacensību organizators trasi bija izveidojis vēl interesantāku un sportistiem baudāmāku. Arī laikapstākļi bija piemēroti veiksmīgām un labām sacensībām, informē sacensību organizatoru pārstāve Luīze Vīksna.

Absolūtā vērtējuma uzvarētājs E2 klases līderis Andris Grīnfelds (“CEC I.S.Racing”) ir priecīgs par izcīnīto uzvaru. „Čempiona tituls E2 klasē nu ir kabatā un izdevās pirmo reizi uzvarēt arī absolūtajā vērtējumā, kas man pašam bija liels pārsteigums. Protams, daži baļķīši un citi šķēršļi ekstrēmajā testā man tiešām patika. Paldies komandai, viss kā ierasts bija līmenī.”

E1 klases ceturtās vietas ieguvējs Krišjānis Augulis („Motosports RT”) pastāstīja, ka pirms tam ne reizi nebija braucis ekstrēmo testu. „Tajā bija izvietotas kabeļu spoles, tad bija dažāda lieluma riepas, riepu taisnīte, baļķi. Tādā ziņā bija interesanti, bet sarežģīti. Tas bija pirmais tests, trīs reizes nokritu un zaudēju daudz laika. Ar katru nākamo apli ekstrēmā testa rezultātu uzlaboju. „Iebraucos”, tad jau varēju veiklāk tikt pāri šiem šķēršļiem,” stāsta sportists, kuram pārbrauciens bija salīdzinoši viegls – meža stiga, smilšu segums, tas grūtības nesagādāja. Arī trases atrašanās vieta ir pateicīga. „Manuprāt, skatītājiem bija interesanti vērot sacensības, sevišķi ekstrēmo testu. Kopumā šis bija vienas no labākajiem posmiem šajā sezonā, kurā esmu piedalījies, vienīgi dalībnieku skaits varēja būt lielāks. Iespējams daudzi nobijās no ekstrēmā testa, nezinu, jo visiem, neatkarīgi no klases, vajadzēja pārvarēt ekstrēmā testa šķēršļus,” stāsta sportists.

„Jātrenējas, jātrenējas vairāk tieši šķēršļu pārvarēšanā. Jāgatavojas nākamajai sezonai cītīgāk. Pieņemu, ka šāda tipa testu būs arvien vairāk. Uzskatu, ka, pateicoties Laurim Ermanim, sacensības bija noorganizētas augstā līmenī. Tās bija baudāmas. Pēc šī enduro sprinta ieguvu labu pieredzi. Nākamgad plānoju piedalīties visos enduro/enduro sprinta posmos,” tā Krišjānis Augulis.

H30+ klases uzvarētājs Aivars Kukojs („Motosports RT”): „Gāja labi, nobraucu stabili, bez kritieniem, tāpēc arī rezultāts ir labs. Ekstrēmais tests grūtības nesagādāja, tā bija mana trase. To izbraucu bez kļūdām. Otrs bija enduro tests, kur trasē pa vidu bija kalns – jābrauc augšā, lejā, jāizbrauc asāki līkumi. Arī interesants tests. Bija jāpiestrādā pie pareizu trajektoriju izvēles, lai veiksmīgāk varētu uzbraukt kalnā. Vēl enduro testā bija interesanti tas, ka braucām pāri konteineru rampai. Pār tādu līdz šim vēl nebiju braucis. Kopumā ļoti labas un interesantas sacensības, kā nekā izcīnīta pirmā vieta klasē. Arī laikapstākļi bija piemēroti sacensībām, spīdēja saule, bija silti. Vairāk jātrenējas ekstrēmajiem šķēršļiem, tad arī citi sportisti veiklāk varēs tos pārvarēt un gūt labākus rezultātus,” mudina Aivars Kukojs.

Iesācēju klases ātrākais sportists Jānis Bērziņš („CEC I.S.Racing”) pastāstīja, ka brauca „čilliņā”. „„Neiespringu”, biju atslābis, tāpēc varēju labi nobraukt. Trase bija interesanta – bija gan kross, gan šķēršļi – labs enduro.” Sportistam patika meža pārbrauciens pa garu smilšu stigu. „Tur varēja braukt „uz pilnu” gāzi. Arī ekstrēmajā testā gāja labi. Centos braukt stabili, vienā tempā, nekrist, bez lielām kļūdām izbraukt visu „forši”,” stāsta Jānis Bērziņš.

Lielākoties ekstrēmajā testā sportistam izdevās pārvarēt visus šķēršļus. „Vienīgi ar pirmo reizi netiku kalnā augšā – otrajā aplī, otrajā testā – bija divi asfaltu kalniņi, centos ātrāk uzbraukt gar maliņu, bet nācās braukt atpakaļ un mēģināt otro reizi. Uzbraucu un viss kārtībā. Braucu vienā tempā, normālā ātrumā, arī pārāk neskrēju. Konkurence šoreiz nebija liela, bet kopumā „forši”, man viss patika. Paldies mūsu komandas trenerim Ivo Šteinbergam, kurš mūs visus trenē un sagatavo sacensībām. Paldies komandai un mehāniķim, kas salaboja motociklu. Daudz vieglāk braukt tad, kad nav jādomā par tehniku, tās ķibelēm, bet tikai par sacensībām. Galvenais ir „neiespringt”,” tā Jānis Bērziņš.

Sacensību organizators, pieredzējušais enduro sportists un E3 klases uzvarētājs Lauris Ermanis („Motosports RT”) atklāja, ka pēc pagājušā gada bija sajūta, ka pašam organizēt sacensības un braukt ir grūti. Neskatoties uz grūtībām, kuras nācās pārvarēt, Lauris ne tikai organizēja sacensības, bet pats arī tajās startēja.

„Protams, ja rīkoju sacensības, tad braukšana paliek otrajā plānā. Piektdienas vakarā skatījos rezultātus, ka kopvērtējuma punkti man varētu pietikt, jo bija sajūta, ka negribas braukt. Taču punktu nepietika, tāpēc nācās piedalīties sacensībās,” stāsta Lauris, kurš trasē paralēli uzmanību pievērsa nevis savai braukšanai, bet organizatoriskām lietām, tam vai trasē viss ir kārtībā – vai nav norautas lentas, vai ar zīmēm nav problēmu.

Divas dienas pirms sacensībām meža stigā 10 kilometru garumā, kāds „labvēlis” bija pacenties un norāvis trešdienas vakarā izvietotās zīmes. „2-3 stundu darbs bija vējā, tas bija jādara vēlreiz,” atklāj organizators. Arī šogad organizēt nebija tik viegli, kā sākumā cerēts. Lai gan viss bija zināms, bet tāpat bija dažādi sīkumi, kas organizēšanas procesu padarīja visai sarežģītu. Neskatoties uz ķibelēm, sacensību dienā viss bija kārtībā. Testi tika pārveidoti mazliet savādāk, tie bija tehniskāki. Ekstrēmajā testā bija vairāk dažādu šķēršļu.

„Protams, ka pagājušās nedēļas notikums Vidrižos raisīja skumjas pārdomas. Ar Ikaru bijām pazīstami. Gatavojoties sacensībām un domājot par to, iespējams, ka šis traģiskais notikums nospēlēja savu lomu dalībnieku skaita ziņā, tas bija krietni mazāks kā pērn. Paldies tiem sportistiem, kas atbrauca un nenobijās no trases. Manuprāt, šogad ekstrēmā testa daļa bija vieglāka. Sarežģītās vietas pārveidojām, tā, lai visi var izbraukt. Bija sportisti, kas teica, ka baļķi, riepas „bijušas grūtas”, taču šī ir vienīgā trase, kura ir atvērta katru dienu un var braukt trenēties ikviens,” stāsta organizators. „Traumu bija salīdzinoši maz, lielākoties tie bija sasitumi.

Paldies Jānim Baunim senioram, kas daudz palīdzēja trases veidošanā,” tā Lauris Ermanis.

Latvijas kausa uzvarētāji

E1 klasē:

Edgars Siliņš (“Motosports Racing Team”)

Gints Filipsons (“CEC I.S.Racing”)

Gints Bērziņš (“Jāņa Vintera Moto Team Riga”)

E2 klasē:

Andris Grīnfelds (“CEC I.S.Racing”)

Kaspars Bondars (“CEC I.S.Racing”)

Pēteris Misiņš (“Motosports Racing Team”)

E3 klasē:

Lauris Ermanis (“Motosports Racing Team”)

Mārtiņš Vinters (“Jāņa Vintera Moto Team Riga”)

Lauris Liepiņš (“RaceON”)

Juniori 16+ klasē:

Ģirts Kalniņš (“Motosports Racing Team”)

Seniori 40+ klasē:

Sandris Kļaviņš (“Motosports Racing Team”)

Einārs Vinters (“Jāņa Vintera Moto Team Riga”)

Jānis Rasmanis (“CEC I.S.Racing”)

A18+ klasē:

Antanas Pučinskas (“Kilobaitas Racing Team”)

Valdis Šakins (“Jāņa Vintera Moto Team Riga”)

H30+ klasē:

Aivars Kukojs (“Motosports Racing Team”)

Jānis Jansons (“Motosports Racing Team”)

Ivo Ģermanis (“Motosports Racing Team”)

Iesācēju klasē:

Jānis Bērziņš (“CEC I.S.Racing”)

Jurģis Rauza („RaceON”)

Ilgvars Martemjanovs (Individuāli)

Veterāni 50+ klasē:

Andris Kalniņš (“Motosports Racing Team”)

Vilnis Zeiza („Motodroms”)

Danielius Žoštautas (“Kilobaitas Racing Team”)

Open LV klasē:

George Kovalenko (Individuāli)

Jurijs Žižkuns (“Moto A-Z”)

Roberts Jānis Rubens (“CAMK Latgale”)

Absolūtais iesācējs klasē:

Ronalds Vaisgerbergs (Individuāli)

Klubu komandu ieskaitē ar 60 punktiem pirmo vietu ieguva „Motosports RT” – Edgars Siliņš, Sandris Kļaviņš, Ģirts Kalniņš un Lauris Ermanis.

Otrajā vietā ar 54 punktiem „CEC I.S. Racing” – Andris Grīnfelds, Kaspars Bondars, Gints Filipsons un Jānis Rasmanis.

Trešajā vietā ar iegūtiem 49 punktiem – „Jāņa Vintera Moto Team Rīga” – Mārtiņš Vinters, Einārs Vinters, Gints Bērziņš un Valdis Šakins.

Visi rezultāti pieejami šeit: http://www.enduromanager.eu/?rm_func=reslt&rm_subf=enduromenu&cmp=40

Foto: Ģirts Kehris