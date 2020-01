JLSS audzēknis Māris Jānis Šternmanis pārstāvēs Latviju Lozannā

Jelgavas Ledus sporta skolas Šorttreka nodaļas audzēknis Māris Jānis Šternmanis iekļauts to 30 labāko Latvijas jauno sportistu sarakstā, kuri devušies aizstāvēt mūsu valsts krāsas III Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Šveices pilsētā Lozannā. „Desmit gados ieguldītais darbs ir atmaksājies,” atcerēdamās, kā piecgadīgajam puikam tētis pirmajā treniņā apāva slidas, bilst Māra trenere Evita Krievāne-Moiseičenko. Tagad Lozannā viņš savos 15 gados sāncenšu vidū arī varētu būt starp jaunākajiem, taču vietu valsts izlasē ir nopelnījis, apliecinot savu sportisko izaugsmi.

Šorttrekā Latviju pārstāvēs arī Anna Jansone, un līdz ar abiem uz Lozannu devies ventspilnieces treneris Jēkabs Saulītis. Bet Evita tur jau būs priekšā, jo JLSS trenerei Šveicē noslēgts astoņu mēnešu līgums darbam Jaunatnes olimpiādes organizatoriskajā norisē un pēcāk ar sportistu sagatavošanu saistītā projektā.

„Mārim pirmais starts 18. otrs 20. janvārī. Ja iekļūs TOP sešpadsmitniekā, tad arī 22. datumā. Bet pirms tam vēl mēģināsim atrast kādu pārbaudes un treniņa sacensību iespēju,” atklāj trenere.

Olimpiādē, kas Lozannā norisināsies no 9. līdz 22. janvārim, piedalās 70 pasaules valstu vairāk nekā 1100 sportistu vecumā no 15 līdz 18 gadiem. No programmā iekļautajām 16 ziemas sporta veidu disciplīnām Latvija būs pārstāvēta deviņās – līdz ar šorttreku arī kamaniņu sportā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, distanču un kalnu slēpošanā, kērlingā, kā arī 3x3 jaukto komandu hokeja turnīrā. Ar sportistu rezultātiem varēs iepazīties un fotogalerijas no sacensību norises vietām aplūkot LOK oficiālajā mājaslapā internetā olimpiade.lv vai spēļu oficiālajā mājaslapā internetā lausanne2020.sport/en.

Foto: olimpiade.lv un JLSS