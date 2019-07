Justovičs un Pļavnieks dosies uz "King of Kings" turnīru Ķīnā

Jelgavas basketbolisti Andris Justovičs un Kristaps Pļavnieks augusta sākumā kopā ar "Gulbenes buku" basketbolistiem dosies uz "King of Kings basketball challenge" 5 pret 5 basketbola turnīru Šanhajā, Ķīnā. Ceļazīme tika izcīnīta Grīziņkalnā "Ghetto" kolizeja laukumā, kur piedalījās astoņu pilsētu komandas. Jelgavas komanda šajā turnīrā gan netika pārstāvēta.

"Biju pagodināts, ka tiku uzaicināts spēlēt Gulbenes komandā, jo diemžēl Jelgava šajās sacensībās netika pārstāvēta. Galvenā balva, brauciens uz Ķīnu, kur balvu fondu sastāda 300 000 eiro bija ļoti vilinošs, tādēļ laukumā atdevām visu, lai uzvarētu. Esmu gandarīts par iespēju doties uz šāda līmeņa turnīru," stāsta Andris Justovičs.

Grīziņkalnā jūnija izskaņā notikušais turnīrs notika jau pēc īpašajiem Ķīnas turnīra noteikumiem, kur bija jāspēlē setos, kuri ilga 12 minūtes, vai līdz kādas komandas gūtiem 15 punktiem. Lai uzvarētu komandai bija nepieciešams uzvarēt divos setos, savukārt finālā katrs sets norisinājās līdz 21 punktam.

Ceturtdaļfinālā gulbenieši divos setos ar 16:5 un 16:14 uzvarēja Valmieru, bet pusfinālā bija jātiekas ar labi nokomplektēto Ogri. Pirmo setu ar 15:11 uzvarēja ogrēnieši, bet otrā seta pagarinājumā, kad uzvarētājs tiek noteikts ar "zelta grozu", jeb vienu precīzu metienu, par mača varoni kļuvi tieši A.Justovčs, kurš realizēja tālmetienu un nodrošināja savai komandai vietu finālā, kur arī tika pārspēta Liepāja

Ņemot vērā to, ka viens no uzvarētāju sastāva dalībniekiem nevarēs doties uz Ķīnas turnīru, "Gulbenes buki" uzaicinājuši savu vienību pārstāvēt jelgavniekam Kristapam Pļavniekam.

"King of Kings" ir plaša mēroga un augsta līmeņa basketbola turnīrs, kurā šogad piedalīsies komandas no Amerikas, Meksikas, Filipīnām, Krievijas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Spānijas, Latvijas un citām valstīm no visas pasaules, kā arī vairākas vienības tiks pārstāvētas no Ķīnas. Kopumā laukumā dosies 16 komandas. Basketbola festivāla laikā notiks cīņa par 300 000 eiro naudas balvu fondu, kā arī deju paraugdemonstrējumi, šovi, "Slam dunk" konkurss, mūziķu koncerti un basketbola karnevāls.

Foto: no ghetto.lv, autors Raimonds Subatovičs