"Ķepas" triumfē Jelgavas basketbola čempionātā (FOTO)

Tituliem bagātā Jelgavas amatieru komanda "Ķepas" savu panākumu krājumam pievienojusi vēl vienu nozīmīgu titulu savu sasniegumu pūrā. "Ķepas" Jelgavas čempionāta finālā ar 93:88 pieveica "Dokus" un izcīnīja zelta medaļas. Pie bronzas godalgām tika "NĪP" basketbolisti, kas ar 78:74 svinēja uzvaru pār "Rokijiem".

Par Jelgavas 2019. gada čempioniem "Ķepu" sastāvā kļuva - Juris Brūveris, Jānis Gutāns, Oskars Jēkabsons, Mareks Kreicbergs, Edgars Krūmiņš, Ainis Lagzdiņš, Māris Masaļskis, Valentīns Matusēvičs, Artis Putniņš, Jēkabs Rozītis, Matīss Rozītis, Artūrs Rudmiezis, Edgars Tramdaks, Arvis Vālodze un Juris Zakenfelds. Uzvarētāju komanda saņēma 300 eiro lielu naudas prēmiju.

Sudraba godalgu ieguvēji "Doks" tika pie 200 eiro naudas balvas, bet 3. vietas ieguvēji «NĪP» – 100 eiro.

Īpaši izcelts tika arī spēlētāju individuālais sniegums visa turnīra laikā trīs statistikas kategorijās. Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju atzīts J.Brūveris no komandas "Ķepas", labākais turnīra piespēlētājs ir Jēkabs Roziņš no komandas "Valauto", labākais cīnītājs par atlecošajām bumbām ir centra uzbrucējs Kristaps Nāckalns no komandas «Rokiji".

Foto: Eva Pričiņa