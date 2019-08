Kristaps Pļavnieks no Jūrmalas pārceļas uz Liepāju

Jelgavas basketbolists Kristaps Pļavnieks, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Latvijas-Igaunijas basketbola līgas klubu "Jūrmala/Betsafe", 2019./2020.gada sezonu aizvadīs Kurzemes klubā "Liepāja".

"Kristaps ir pietiekami pieredzējis spēlētājs Latvijas līmenī un labi sevi apliecinājis kā otrais saspēles vadītājs, kurš nāk uz maiņu. Tagad ir pienācis laiks spert nākamo soli un pierādīt, ka viņš var būt pamata saspēles vadītājs un viens no galvenajiem spēlētājiem komandā. To arī no viņa sagaidām un domāju, ka viņš pats ir ļoti motivēts to pierādīt. Tā kā Kristaps vēl ir ļoti jauns, tad viņš ir gatavs uzņemties pamata saspēles vadītāja lomu, kā arī turpināt progresēt un augt kā spēlētājs," saspēles vadītāja pievienošanos komentē "Liepājas" galvenais treneris Kristaps Zeids.

Aizvadītajā sezonā "Jūrmalas" rindās Latvijas-Igaunija līgā jelgavnieks vidēji mačā nospēlēja 25 minūtes, iemeta 7,7 punktus un veica 3,5 rezultatīvas piespēles. Karjeras laikā Jelgavas BJSS un "VEF skolas" audzēknis LBL līmenī spēlējis "VEF Rīga" rindās, Latvijas U18 izlasē, "Jelgavā", "Ogrē" un "Jūrmalā".

