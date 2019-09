Latvijas 3x3 basketbolistiem pēc kāpuma seko smags kritiens

Latviešu basketbolistu kvartets Agnis Čavars, Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis un jelgavnieks Edgars Krūmiņš 27.augustā Ungārijas pilsētā Debrecenā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola pasaules tūres septītajā posmā aizcīnījās līdz finālam, taču jau tajā pašā nedēļā un tajā pašā pilsētā notiekošajā Eiropas kausa izcīņas sacensībās latviešiem sekoja fiasko.

Pasaules tūres posmu Latvijas kvartets iesāka sekmīgi, grupu turnīrā ar 17:15 pieveicot "Vrbas" no Serbijas un 21:17 sakaujot vietējo "Debrecen". Turpinājumā mūsu sportisti ceturtdaļfinālā ar 21:19 pieveica "Nantes" no Francijas, bet pusfinālā ar tika sagrauta "Jeddah" no Saūda Arābijas. Tūres fināla mačā ļoti smagā un līdzīgā cīņā Latvijas 3x3 basketbolisti ar 18:21 atzina serbu "Liman" pārākumu.

Savukārt negaidītu fiasko 30.augustā Eiropas kausa izcīņas sacensībās 3x3 basketbolā sestdien piedzīvoja Latvijas vīru izlase, kas piekāpās Austrijai (16:18) un Lietuvai (14:22), neizkļūstot no apakšgrupas un ierindojoties 10.vietā . Latvijas 3x3 izlase Eiropas kausā startēja ar savu optimālo sastāvu – E.Krūmiņu, N.Miezi, pasaules ranga līderi K.P.Lasmani un A. Čavaru. Tieši šie sportisti 2017. gadā kļuva par Eiropas čempioniem, bet pērn finālā zaudēja Serbijai, kas triumfēja arī 2019.gada Eiropas kausa izcīņā. Serbija komanda finālā šoreiz pieveica Franciju, bet mūsu pāri darītāji apakšgrupā Lietuvas basketbolisti tika pie trešās vietas.

