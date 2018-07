Latvijas U9 čempionātā cīnās piecas jelgavnieku komandas (FOTO)

Zemgales Olimpiskā centra mākslīgā seguma laukumos svētdien saimniekoja U9 vecuma futbolisti – ar trīs Jelgavas komandu līdzdalību tika izspēlēts pirmais aplis vienā no trim Zemgales čempionāta grupām, kur spēkiem mērojas pa divām vienībām no Bauskas un Jelgavas sporta skolām un viena no Jelgavas Futbola akadēmijas.



“Pirmajai spēlei pret Bauskas pirmo komandu laikam vēl nebijām īsti pamodušies un zaudējām ar 1:3, bet pārējās trīs uzvarējām,” komandas treneris Mārtiņš Krūmiņš rezumē, ka pirmais cēliens šai komandai izdevies labs.

Jelgavas Futbola akadēmija šā vecuma turnīrā pārstāvēta ar divām komandām tā dēvētajā attīstības grupā un vienu elites konkurencē. “Otrā attīstības sadaļas apakšgrupā, kur mūsējiem pretiniekos ir divas Salaspils vienības, tukumnieki un Jūrmalas “Spartaka” komanda, diemžēl pirmajā aplī jūnija sākumā Salaspilī veiksme nebija sabiedrotā. Taču zaudējumi ar viena divu vārtu starpību ļauj cerēt uz to otrajā kārtā,” spriež M.Krūmiņš.

Optimistisks šajā ziņā ir arī Jelgavas BJSS vienību treneris Kaspars Tiltiņš, kura vadībā pirmās komandas puiši svētdien Zemgales Olimpiskajā centrā tika pie divām uzvarām, bet otra vienu maču noslēdza neizšķirti un trijos ar minimālu vārtu starpību piekāpās. “Otrajā kārtā būs interesanti,” spriež K.Tiltiņš. Otrā apļa spēles tiks aizvadītas augustā, pēc kurām divas labākās vienības tiksies ar otras grupas divām labākajām finālā.

Līdzīgā veidā divos apļos, no kuriem pirmais norisinājās jūnija vidū Kauguros, čempionātu aizvada U9 elites grupas futbolisti. Tur JFA zēniem konkurentos ir divas Jūrmalas “Spartaka” komandas, Ozolnieki un Dobele. “Pirmajā spēlē ar 5:0 pieveicām ozolniekus, otrajā, varbūt pārāk sapriecājušies par panākumu, ar 0:2 zaudējām dobelniekiem. Pēc tam ar 4:3 pārspējām “Spartaka” pirmo komandu, bet ar 1:2 zaudējām otrajai,” treneris M.Krūmiņš bilst, ka notikumu secībā laikam jau atspoguļojas arī zēnu emocionālais noskaņojums, kas šajā vecumā lielā mērā ietekmē rezultātu.

