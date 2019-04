LJBL finālos iekļūst divas Jelgavas BJSS basketbola komandas

Straujiem soļiem noslēgumam tuvojas Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionāts. 2018./2019.gada sezonā LJBL fināla sacensībās iekļuva divas Jelgavas BJSS pārstāvētās komandas. Trenera Pētera Lagzdiņa U-19 jaunieši aizsniedzās līdz astotdaļfinālam, bet treneres Gundegas Vaščenko meitenes U-12 vecuma grupā izcīnīja augsto 6.vietu.

Regulārajā turnīrā Jelgavas BJSS vecākās grupas basketbolisti (2000./2001.gadā dzimuši) izcīnīja 15 uzvaras un tā noslēgumā ierindojās turnīra tabulas 7.pozīcijā, iekļūstot izslēgšanas turnīrā. 1/16 finālā jelgavniekiem bija jātiekas ar turnīra tabulā 13.vietā esošo "Saldu". Izbraukuma spēlē jelgavnieki piedzīvoja zaudējumu ar 78:85 (E.Ausējs 18p., B.Zeltiņš 16.), bet atbildes mačā tika svinēta uzvara ar 82:71 (E.Stepiņš 24p., E.Kancevičs 20p.), divus spēļu summā nodrošinot uzvaru ar 160:154.

Astotdaļfinālā Jelgavas BJSS audzēkņiem pretim stājās BJBS "Rīga" basketbolisti, kuru rindās spēlē jau vairāki vīri ar "Olybet" Latvijas Basketbola līgas pieredzi. Jelgavas jaunieši Zemgales olimpiskajā centrā piedzīvoja zaudējumu ar 78:86 (B.Zeltiņš 22p. E.Ausējs 14p.), bet izbraukumā atzina pretinieku pārākumu ar 62:85 (E.Kancevičs 19p., B.Zeltiņš 15), noslēdzot sezonu 1/8 fināla fāzē. Šajā sezonā Jelgavas U-19 komandā rezultatīvākie spēlētāji bija Edijs Ausējs un Emīls Stepiņš, abiem caurmērā gūstot 18,9 punktus.

Savukārt G.Vaščenko trenētās 2007.gadā dzimušās un jaunākas meitenes LJBL 1.kārtā Rietumu grupā izcīnīja piecas uzvaras un piedzīvoja četrus zaudējumus. Otrajā kārtā jelgavnieces nonāca grupā ar vēl ar septiņām citām komandām. Mūsu meitenes aizvadīja perfekti šo posmu, uzvarot visas savas pretinieces. Latvijas čempionāta 3.posmām, kas sastāvēja no divām kārtām Jelgavas BJSS audzēknes spēja aizcīnīties līdz LJBL fināliem, kur iekļuva tikai astoņas no divdesmit komandām. Finālu dienās, kas 26., 27.aprīlī norisinājās Tukumā jelgavnieces nonāca A apakšgrupā. Pirmajā duelī nācās piedzīvot zaudējumu pret "Rīgas 3.BJSS" ar 9:64, kas pēcāk kļuva par čempionēm. Apakšgrupas otrajā spēlē ar 46:26 tika pieveiktas mājinieces, bet trešajā mačā ar 38:57 tika atzīts "Liepājas" vienaudžu pārākums. Ar bilanci viena uzvara un divi zaudējumi Jelgavas jaunās sportistes varēja turpināt cīņu par 5. – 8.vietu. Ar 33:30 tika pieveikta "Rīga/Jugla", kas deva iespēja kāpt soli augstāk un pēdējā sezonas spēlē jelgavnieces tikās "Daugavpili", šoreiz gan piekāpjoties ar 13:39. Līdz ar to Jelgavas BJSS U-12 meitenes noslēgušas sezonu 6.vietā, kas ir augstākais rezultāts starp visām parējām Jelgavas visu vecuma grupām, kas šajā sezonā startē LJBL.

Soli no fināliem palika trenera Gata Justoviča trenētie U15 vecuma grupas zēni, kas Superlīgas regulārajā čempionātā izcīnīja desmit uzvaras un piedzīvoja 16 zaudējumus, tikai par vienu uzvaru atpaliekot no 8.pozīcijā esošās "Rīga/DSN-2" komandas. Tomēr turnīra tabulā dalītā 9./10.vieta nodrošina zēnu komandai vietu Superlīgas, jeb augstākajā līmenī arī nākamajā sezonā.

Kopumā 2018./2019.gada sezonā LJBL čempionātā Jelgavas BJSS pārstāvēja 11 komandas: U-19 grupā juniori Superlīgā un Nacionālajā līgā, U-17 juniores Superlīgā, U-16 kadeti Nacionālajā līgā, U-15 puiši Superlīgā un meitenes Nacionālajā līgā, U-14 puiši Nacionālajā līgā un U-13, U-12 puišu un meiteņu komandas, kuras sacensības notiek sabraukuma veidā pa kārtām un posmiem.

Foto: no arhīva