Mežaparkā aizvadītas Latvijā lielākās orientēšanās sacensības skolēniem; labi panākumi Jelgavas un Ozolnieku skolēniem

10. aprīlī Mežaparkā jau ceturto reizi aizvadīts Latvijas skolu orientēšanās kauss, kas šogad pulcēja teju 800 skolēnus no 92 Latvijas skolām. Uzvaru skolu vērtējumā šogad pirmo reizi izcīnīja Ādažu vidusskola, kamēr otrajā un trešajā vietā ierindojās attiecīgi Mežciema pamatskola un Jelgavas 4. vidusskola, informē Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Grosberga.

Kvalifikācijas skrējienos startēja visi sacensībām pieteiktie skolēni, taču pusfināliem kvalificējās tikai 12 labākie katrā vecuma grupā. Pusfinālā dalībnieki startēja ar masu startu, un seši ātrākie finišētāji katrā grupā iekļuva finālsacensībās. Pusfināla distancēs tika pielietota izkliede, kad dalībniekiem punktos jāatzīmējas dažādā secībā, savukārt finālā distances klasiskās distances vidū daži punkti bija jāatrod mākslīgi izveidotā orientēšanās labirintā.

Vecākajā puišu grupā V1 uzvaru izcīnīja Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēns Fricis Spektors. Sudrabs Kārlim Stradiņam no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, bet bronza Paulam Alberingam (Valmieras Viestura vidusskola). Šajā pašā vecuma grupā meiteņu konkurencē dubultuzvara Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniecēm Kristīnei Brunerei un Magdai Ciglei, savukārt trešajā vietā finišēja Aija Denija Trēziņa (Valmieras Viestura vidusskola).

V2 grupā labākais starp puišiem Matīss Saulīte no Mežciema pamatskolas, sudrabs Austrim Kalniņam (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola), bet bronza Gustavam Martam Staņam (Rīgas 49. vidusskola). Arī meiteņu S2 konkurencē uzvara Mežciema pamatskolas skolniecei Laurai Berķei, kamēr sudrabs un bronzas Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēknēm Agatei Šicānei un Lainei Odziļevičai.

V3 puišu konkurencē uzvara Edvardam Krūmiņam no Ozolnieku vidusskolas, sudrabs Dāvim Vintišam (Kalsnavas pamatskola), bet bronza Robertam Ķirkumam (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija). Starp meitenēm ātrākā bija Anete Strauta no Vestienas pamatskolas, otrā Līva Elīza Andersone no Ikšķiles vidusskolas, trešā Kristiāna Šaško no Rīgas Hanzas vidusskolas.

Grupā V4 pirmā vieta Lūkasam Siliņam (Ķeguma komercnovirziena vidusskola), otrais rezultāts Rūdolfam Graudiņam no Ādažu vidusskolas, bet trešā vieta Ralfam Prauliņam no Jelgavas 4. sākumskolas. Meiteņu konkurencē uzvara Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolniecei Poļinai Ņevedomskai, sudrabs Ilzei Jumiķei no Jelgavas 4. vidusskolas, bronza Grietai Grantskalnai no Ādažu vidusskolas.

Pašā jaunākajā V5 vecuma grupā dubultuzvara Ogres 1. vidusskolas skolēniem Valteram Jonikānam un Ralfam Gabranovam, bet trešā vieta Oskaram Gillam no Rīgas Igauņu pamatskolas. Meiteņu konkurencē labākā Luīze Plone no Jelgavas 4. vidusskolas, otrā Krista Grantskalna no Carnikavas pamatskolas, trešā Madara Vaļģe no Valmieras Viestura vidusskolas.

Sacensības rīkoja Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Latvijas Sporta federāciju padomi, kā arī sponsoriem “SPORTident”, “Suunto”, “Nissan”, Latvijas Tautas sporta asociācijU, “Latvijas Valsts meži”, “Dobeles dzirnavnieks”, veikalu tīklu “Elvi”, karšu izdevniecību “Jāņa sēta”, “Latvijas Zaļais punkts”, saldumu ražotāju "Pure Chocolate".



Foto: Jānis Līgats