Neveiksmīgā spēlē “Zemgale/LLU” piekāpjas HS “Rīga” (FOTO)

HK “Zemgale/LLU”, piedzīvojot krīzi pieejamos spēlētājos, izbraukumā “Optibet” hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē piekāpās HS “Rīga” ar rezultātu 1:3 (0:0; 1:1; 0:2). Vienīgos vārtus jelgavnieku rindās otrajā trešdaļā guva aizsargs Aleksandrs Kovirins.

HK “Zemgale/LLU” dažādu apstākļu dēļ jau otro spēli aizvada bez sešiem vadošajiem uzbrucējiem, spēlējot trijās maiņās un piesaistot JAHL vienības “Zemgale/LLU” jaunos hokejistus. Līdz ar to komandas spēles taktika nedaudz mainījās, un hokejisti spēlēja vairāk domājot par to, lai nepieļautu ātrus pretuzbrukumus.

Pirmā trešdaļa tika aizvadīta ar pamatīgu skriešanu no vieniem vārtiem uz otriem. Neviena no komandām praktiski nebija nostājusies pretinieka zonā, jo aktīvi darbojās aizsardzībā. Protams, neiztika bez bīstamām situācijām, bet neviena no komandām tās neizmantoja. “Zemgale/LLU” trešdaļas izskaņā ieguva iespēju spēlēt vairākumā, bet ripai nebija lemts nonākt rīdzinieku vārtsarga Rūdolfa Gusta Lazdiņa vārtos.

Otrā trešdaļa norisinājās aptuveni līdzīgā stilā, tikai pirmajā tās daļā vairākumā nonāca HS “Rīga” spēlētāji. Pateicoties aizsargu pašaizliedzīgai ripu bloķēšanai un vārtsarga Reiņa Petkus spēlei, rīdzinieki šo iespēju neizmantoja. Trešdaļas vidū, pēc Aleksandra Pavļenko un Gata Sprukta piespēlēm, ripu uz vārtiem no zilās līnijas raidīja aizsargs Aleksandrs Kovirins, un tā izslīdot caur vārtsarga kājsargiem, ieslīdēja vārtos – 1:0. Gūtie vārti uz laiku radīja nelielu pārliecības sajūtu, kuru mazināja divi noraidījumi. Otrs no tiem kļuva par labā noskaņojuma grāvēju, jo HS “Rīga” uzbrucējs Aleksandrs Biškins (HK “Rīga”, MHL) izlīdzināja spēles rezultātu – 1:1.

Trešās trešdaļas sākumā, izmantojot vairākumu, HK “Zemgale/LLU” pārņēma spēles iniciatīvu savās rokās un intensīvi uzbruka rīdzinieku vārtiem. Bīstamu momentu bija daudz, bet ripa vārtos negāja, ka arī pretinieku vārtsargs spēja glābt savu komandu šķietami neglābjamos momentos. HS “Rīga” galvenais treneris Oļegs Sorokins bija spiest paņemt trīsdesmit sekunžu garu pārtraukumu, lai mazinātu jelgavnieku ofensīvu.

Uzreiz pēc šī pārtraukuma “Zemgale/LLU” nonāca mazākumā, ko ar metienu no zilās līnijas realizēja Dāvis Orniņš – 1:2. Vēl pēc vienas minūtes HS “Rīga” nopelnīja iespēju mest soda metienu, un to precīzi realizēja Daniels Andersons – 1:3. “Zemgale/LLU” spēlētāji atlikušajās sešās minūtēs centās pielikt maksimālas pūles, lai atspēlētos, bet tā arī nespēja ieraidīt nevienu ripu, un otro reizi šosezon piedzīvoja zaudējumu pret HS “Rīga”.

Foto: Ruslans Antropovs