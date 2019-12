“NĪP” pirmo reizi SSC kausa finālā - “Valauto” atgriežas elitē (FOTO)

Basketbola komanda “NĪP” savā pastāvēšanas vēsturē pirmo reizi iekļuvusi Jelgavas SSC basketbola kausa izcīņas finālā, kas 7.decembrī Jelgavas sporta hallē tiksies ar “Valauto” vienību, kas, savukārt, finālā atgriežas pēc četru gadu pārtraukuma. Bronzas spēlē tiksies “Doks” un “Alvila dēli”.

Jelgavas SSC kausa ceturtdaļfinālā 30.novembrī “Valauto” viegli pieveica piecu vīru sastāvā spēlējošos “Vilkus” – 90:75. Toms Ziemelis uzvarētāju rindās guva 25 punktus, bet Mārtiņš Kiziks 18, savukārt “Vilku” rindās Andis Zeidmanis un Igors Sidorišins sakrāja katrs pa 21 punktam.

Otrajā ceturtdaļfināla duelī “NĪP” vienība sakāva “Rokijus” ar 106:72. Mareks Doroškēvičs kaldināja uzvaru ar 30 punktiem, bet Renārs Indriksons pievienoja 16. “Rokijiem” ar 26 punktu ražu izcēlās Ervīns Vēveris.

Arī nākamajā pārī pārsteigumi nenotika un “Alvila dēli” pārliecinoši sakāva “Kultūru” – 96:69. Uzvarētāju sastāvā Viesturs Mazūdris atzīmējās ar 26 punktiem, bet Mārtiņš Jakušonoks guva 17 punktus un izcīnīja deviņas atlekušās bumbas. “Kultūrai” 24 punktus guva Ralfs Miļušis.

Iekrājuši desmit punktu pārsvaru spēles sākumā “Doki” kontrolēja spēles gaitu pret Dobeles “Skandiju” un uzvarēja arī maču ar 80:69. Lielāko pienesumu punktu ražā deva Kristers Tomass ar 19 gūtajiem punktiem, bet Pauls Zukuls pievienojās ar 14 punktiem. “Skandijs” rindās Jānis Ņeverovskis guva 22 punktus.

Jau nākamajā dienā vienībām bija jādodas laukumā pusfināla spēlēs. Pirmajā pārī “Doks” tikās ar “Valauto”. “Doki” spēles gaitā spēja iekrāt 17 punktu pārsvaru, taču “Valauto” basketbolisti sešas minūtes līdz pamatlaika beigām izlīdzināja rezultātu un pārņēma vadību – 80:79 un svinēja laimīgu uzvaru ar 95:91, iekļūstot Jelgavas SSC kausa finālā pēc četru gadu pārtraukuma. “Valauto” sastāvā Toms Bitītis izcēlās ar 38 punktus ražu, bet Uvis Strogonovs kaldināja panākumu ar 16 punktiem. “Dokiem” pa 27 punktiem Kristeram Tomasam un Kristapam Vereščaginam.

Bez spriedzes neiztika arī otrs pusfināla mačs, kurā “NĪP” mērojās spēkiem ar “Alvila dēliem”. Krietni pieredzējušākie “NĪP” basketbolisti jau no pirmajām minūtēm izvirzījās vadībā un otrā puslaika sākumā iekrāja 21 punkta pārsvaru. Tomēr sīkstie un gados jaunie “Alvila dēla” spēlētāji nepadevās un divas minūtes līdz mača noslēgumam bija izlīdzinājuši rezultātu. Jaunajiem notrīcēja roka no soda metienu līnijas, svarīgā brīdī realizējot tikai vienu no četriem soda metieniem un “NĪP” komanda svinēja vēsturisku uzvaru, pirmo reizi savā pastāvēšanas laikā nonākot SSC kausa finālā. Pretinieki tika pieveikti ar rezultātu 83:81. Ģirts Pommers sekmēja uzvaru ar 20 punktiem, desmit bumbām zem groziem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, bet viņa komandas biedrs Jānis Ābols izcēlās ar 17 punktu guvumu. Savukārt “Alvila dēlu” vienībā Viesturs Mazūdris sakrāja 31 punktu, bet Valters Drusts – 12.

Sestdien, 7.decembrī Jelgavas sporta hallē pulksten 10 paredzēta bronzas medaļu spēle, bet pulksten 11.45 Jelgavas SSC kausa fināla mačs.

Foto: Eva Pričiņa