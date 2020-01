Ozolnieku bokserim čempiona tituls jaunatnes meistarsacīkstēs Tallinā

Divi bokseri no Ozolnieku Sporta skolas un četri no Jelgavas kluba „Olimpiskais rings” pārstāvēja Latviju Tallinas jaunatnes meistarsacīkstēs Igaunijā. Čempiona titulu, uzvarot savus igauņu pretiniekus, izcīnīja supersmagsvars no Ānes Vladislavs Muškets.

Kā ziņo treneris Aleksandrs Knohs, turnīrā, kur piedalījās bokseri no Izraēlas, Somijas, Latvijas un Igaunijas pilsētām, vietas uz pjedestāla izcīnīja visi seši mūspuses pārstāvji. Otro vietu līdz 46 kilogramu svara kategorijā ieņēma Ozolnieku Sporta skolas audzēknis Daniils Jefimovs. Otrais arī Artūrs Vaišļa no kluba „Olimpiskais rings”, kas cīnījās līdz 44 kilogramu svara kategorijā. Trešās vietas ieguva Daniils Vocišs, Dāvis Trahimovičs un Ritvars Šveida.

Šonedēļ jelgavnieki dosies uz starptautisku turnīru Lietuvā, Telšos, kur tiksies ar bokseriem no Polijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas pilsētām.

Foto: no sportistu arhīva