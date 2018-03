Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi ieguvuši augsto trešo vietu izcīnīto medaļu kopvērtējumā starptautiskās peldēšanas sacensībās "Madwave Challenge”, kas Ķīpsalas peldbaseinā Rīgā pulcēja vairāk nekā pustūkstotis sportistu no piecām valstīm. Jelgavnieku pūrā piecas zelta, trīs sudraba un četras bronzas godalgas.



Kā informē JSPS direktore Zelma Ozoliņa, no kopumā 45 komandām 35 pārstāvēja Latvijas klubus un sporta skolas, sešas ieradās no Igaunijas, divas startēja zem Krievijas karoga, bet pa vienai bija deleģējusi Lietuva un Baltkrievija. Lielā dalībnieku skaita dēļ bijis jo svarīgāk saglabāt noturību un koncentrēšanos, gaidot savu startu, jo abās sacensību dienās kopā astoņu celiņu peldbaseinā notika gandrīz 200 peldējumu.

No jelgavniekiem šīs prasmes līdz ar sportiskajiem centieniem visspožāk apliecināja treneres Anželikas Paegles audzēknis Sergejs Židkovs, kurš 2002. – 2003. gadā dzimušo konkurencē uzvarēja 50 un 100 metru brīvā stila peldējumos, kā arī 50 metros tauriņstilā, izcīnot kopumā trīs zelta medaļas. Helmuts Siliņš šajā vecuma grupā bija ātrākais 100 metros tauriņstilā, bet Kristers Gromovs – 50 metros brasā. "Kristera sasniegtais rezultāts 30.08 sekundes pēc Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) reitinga tabulām bija 677 punktu vērtībā un starp visiem sacensību dalībniekiem otrs augstvērtīgākais. Helmuts savukārt 50 metros tauriņstilā piekāpās vienīgi Sergejam, turklāt pirmo reizi izpildīja sporta meistarkandidāta normatīvu,” raksturojot sasniegumu nozīmību, papildina Z.Ozoliņa.

Sudraba medaļu 50 metros uz muguras un bronzu divreiz garākā distancē izcīnīja Maksims Ņikitins. Sudrabs un bronza arī Germanam Golcvartam attiecīgi 100 un 50 metros brasā. Trešais ātrākais bija Arvīds Vilčaks 200 metros brīvajā stilā, bet starp JSPS jaunietēm izcēlās Elīza Lagzdiņa, kas mājās pārveda 100 metru brasa distancē izcīnīto bronzas godalgu.

Vairāki jelgavnieki šajās sacensībās sasniedza personīgos rekordus, pirmoreiz izpildot otrajai un trešajai sporta klasei atbilstošus normatīvus.

Starptautiskā peldēšanas sporta inventāra un aksesuāru ražotājkompānija "Mad Wave” kopš 2014. gada atbalsta sacensības jaunajiem peldētājiem, un viena no to norises vietām ir Rīga, kur jūnija sākumā paredzēti līdzīgi mači arī 25 metru celiņā "Daugavas” sporta nama baseinā. Ķīpsalā šoreiz uzvaru medaļu kopvērtējumā izcīnīja “Ujumise SK” no Tartu, bet otrā vieta pienācās rīdzinieku “SK Delfīns”.





