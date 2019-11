Peldētājiem panākumi “Madwave Challenge of Riga”

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi izcīnījuši deviņas zelta, četras sudraba un trīs bronzas medaļas starptautiskās peldēšanas sacensībās “Madwave Challenge of Riga”, kas Ķīpsalas baseinā pulcēja sportistus no Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas. Četrās vecuma grupās sacentās teju tūkstotis dalībnieku no 64 klubiem, un JSPS audzēkņu individuālie rezultāti kopējā klubu konkurencē ierindoja jelgavniekus trešajā vietā.

Zelta medaļas no mūsējiem izcīnīja Roberts Lejnieks 100 metros brīvajā stilā un 50 metros tauriņstilā, Matīss Kaktiņš (attēlā) 50 un 100 metros brasā, Nikola Elpe 100 un 200 metros brīvajā stilā, Laura Šinkus 50 metros brīvajā stilā, Germans Golcvarts un Sofija Vanaga-Stūre – 50 metros brasā. Robertam, Laurai, Sofijai un Renātei Artamonovai arī pa sudraba medaļai, bet bronzas godalgas nopelnīja Maksims Ņikitins, Matīss Zariņš un Elīza Lagzdiņa.

Pirmajai sporta klasei atbilstošu rezultātu sacensībās pirmoreiz sasniedza Kristians Brenčs, Oskars Zariņš un Daniels Auziņš, otrās sporta klases normatīvu izpildīja Kristīne Zinoviča un Gļebs Petrils, trešajai sporta klasei atbilstošus rezultātus “izpeldēja” Estere Saulīte, Kristers Bilinskis un Katrīna Priede, bet ceturtajai – Teodors Šmits, Kims Krauklis, Andrejs Kudrjavcevs un Dominiks Mengots.

Šodien un rīt Jelgavas Specializētā peldēšanas skola LLU Sporta nama baseinā uzņem trīsarpus simtus Latvijas junioru čempionāta dalībnieku. Mājinieki šajā konkurencē būs pārstāvēti ar divām komandām un vēl vairākiem peldētājiem individuāli – kopumā ar 60 audzēkņiem.

