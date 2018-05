Pie svaru stieņa – ekipējumā

Jelgavas Sporta hallē aizvadīts Latvijas un Jelgavas atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu. “Sacensībās piedalījās pārstāvji no 16 komandām, divas no tām – Lietuvas,” informē mājinieku kluba “Apolons” treneris Edmunds Jansons. No jelgavniekiem savās svara kategorijās sieviešu grupā sudraba medaļu izcīnīja Sanda Petrokaite, par veterānu čempioniem kļuva Mihails Rekaikins, Jānis Lasmanis, Māris Neiders, Aleksandrs Smelovs, sudrabu veterānu konkurencē izcīnīja Igors Marudins, Aldis Sproģis, Jānis Lapels un Ivans Raukens. Open grupā sudraba medaļas izcīnīja Rolands Linde, Vjačeslavs Gančeris, bronzu – Aleksandrs Iļiško. Jauniešu grupā zelts Anatolijam Lingo, sudrabs Markam Masolovam un bronza Eduardam Šveimrausam. Junioru konkurencē sudrabu izcīnīja Gatis Lejnieks, Elvis Golers, Artūrs Audze, bronzu – Sanijs Zajacs, Sandis Šenkevičs. No kluba “Jelgavas atlanti” open grupā bronzas medaļu ieguva Vladislavs Konderko, bet junioru konkurencē sudrabu – Andrejs Sobačevskis.



FOTO: Ruslans Antropovs un klubs “Apolons”