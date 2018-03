Piecu valstu olimpiskās cerības Jelgavā

“Nosaukums nebūt nav skaļš,” par nupat Jelgavas Sporta hallē aizvadīto jau astoto pilsētas atklāto čempionātu jauniešiem “Džudo olimpiskās cerības” teic rīkotāju kluba “Jelgavas džudo” vadītājs un arī BJSS treneris Sergejs Vasjkovs. “Izaudzināt olimpisko spēļu čempionu ir katra trenera sapnis.”



Sacensību ievadā ap 300 sāncenšu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas, uzrunāja džudo un sambo skolas aizsācējs Jelgavā Uldis Drusts, kura vadībā skolojušies arī pašreizējie BJSS treneri. Jaunums to organizācijā bija video atkārtojuma iespēja cīņām uz katra no četriem tatami, nodrošinot gan tiesnešu objektivitāti, gan strīdīgu situāciju risināšanas iespēju.

Mājinieku izlase, ko veidoja S.Vasjkova un kolēģu Gunta Malēja, Kima Usačeva, Marinas Mazures audzēkņi, ar piecām zelta, divām sudraba un astoņām bronzas medaļām 35 komandu kopvērtējumā ieņēma otro vietu – aiz Liepājas Sporta skolas. Tālākajās ierindojās ne mazāk spēcīgie sāncenši no Rīgas klubiem “Kyoday”, “Lido” un Ventspils sporta skolas “Spars”, kas, pēc S.Vasjkova teiktā, arī bija gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem.

Mājinieku medaļas savās svara kategorijās

U10

zelts – Artjoms Marčenko, Dmitrijs Žukausks, Arnolds Losāns

bronza – Maksims Solovjovs, Toms Saulīte, Marks Pafrāts

U12

sudrabs – Anastasija Isajeva

bronza – Ričards Zorovs

U14

bronza – Vlada Baranova, Artjoms Grigorjevs

U16

zelts – Ērika Tjurina

sudrabs – Elizabete Muntjana

bronza – Aleksandrs Gerasimovs

U18

zelts – Marks Sutika

bronza – Maksims Kuzmenko





FOTO: CSK "Jelgavas džudo"