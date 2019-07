Precīzs 11 metru soda sitiens ieved “Jelgavu” kausa ceturtdaļfinālā (FOTO)

Latvijas kausa izcīņas astotdaļfināla spēli pirmdienas vakarā Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīja FK “Jelgava” un FK “Metta”. Vienīgie vārti ar 11 metru soda sitienu Iraklija Bidzinašvili izpildījumā tika gūti spēles 85. minūtē, nodrošinot jelgavniekiem vietu ceturtdaļfinālā un liekot rīdziniekiem izstāties no cīņas.

Pirmais puslaiks iesākās ar Igora Kozlova nelielu savainojumu un pēc tam nesekmīgu centienu gūt vārtus. “Mettas” uzbrukumus savukārt vairākas reizes sekmīgi atvairīja komandas kapteinis Renārs Rode. Neilgi pēc tam “Jelgavas” viesspēlētāji Staņislavs Mikitsejs un Aleksandrs Kotļarovs ar saspēli devās vārtu virzienā, taču uzbrukums vien dažus metrus no Dāvja Oša sargātajiem vārtiem tika izjaukts. Vairāki momenti radās arī Dāvim Indrānam un Jakovam Biļjanam, taču raidītās bumbas lidoja pāri vārtu pārliktnim. Pirmā puslaika izskaņā tuvu panākumam bija “Mettas” spēlētājs Emīls Birka, taču mājinieku vārtu vīrs Vladislavs Kurakins nodrošināja došanos pārtraukumā ar neatklātu spēles rezultātu.

Otrajā puslaikā laukumā devās Ņikita Ivanovs un Iraklijs Bidzinašvili, nomainot D.Indrānu un Džaelu Eisdenu. Abi aktīvi iesaistījās spēlē, un mājinieki vairākas reizes bija tuvu vārtu guvumam, taču I. Bidzinašvili sitienu “Metta” nobloķēja, Ņ. Ivanovam pietrūka precizitātes, pēc tam līdzīgi arī A.Kotļarovam un I.Kozlovam, kas no soda laukuma sita bumbu pāri vārtu pārliktnim. Kad vienā no aizsardzības epizodēm pretinieks nogāza zemē Ņ.Ivanovu, “Jelgava” tika pie 11 metru soda sitiena iespējas, ko precīzi realizēja I.Bidzinašvili. Atlikušajā spēles laikā mājinieki turpināja apdraudēt “Mettas”vārtus, taču rezultāts vairs nemainījās.

Spēli Zemgales Olimpiskajā centrā vēroja 620 skatītāju, kam bija arī iespēja ziedot pirms sešiem gadiem Saulkrastos uz gājēju pārejas automašīnas notriektā Rūdolfa Pogodas rehabilitācijai, iegādājoties sporta žurnālista Ilvara Koscinkeviča dzejoļu grāmatu “DurVis”. Lai dziedētu smagās traumas, uzturot cerību turpināt trenēties futbolā, zēnam nepieciešama speciāla atlabšana. I. Koscinkevičs visus ienākumus ziedos šim mērķim.

FK “Jelgava” pretinieks Latvijas kausa ceturtdaļfinālā kļūs zināms pēc izlozes, bet jau svētdien, 21. jūlijā pulksten 18.30 Zemgales Olimpiskajā centrā komanda aizvadīs “Optibet” virslīgas spēli pret FK “Liepāja”.

Foto: Ruslans Antropovs