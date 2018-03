Rīdzinieki papildlaikā izrauj uzvaru

“Optibet” hokeja līgas fināla izslēgšanas kārtas pirmajā spēle starp HK “Kurbads” un HK “Zemgale/LLU” pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 2:2 (1:0; 0:1; 1:1), bet papildlaikā nedaudz veiksmīgāki bija rīdzinieki, uzvarot ar rezultātu 3:2. Jelgavnieku rindās ar vārtu guvumiem atzīmējās Kristaps Jākobsons #7 un Ivans Ribčiks #19.



Pirmo trešdaļu komandas uzsāka ar agresīvu un ātru spēli, mēģinot īsākā laikā iegūt pārsvaru. Tādu spēles scenāriju paredzēja abas komandas un tāpēc rezultātā sanāca ļoti skatāma spēle ar spēka paņēmieniem un vārtu gūšanas momentiem. Trešdaļa tā arī noslēgtos ar neizšķirtu rezultātu, ja vien pēdējā trešdaļas minūtē ar solo izgājienu neizceltos rīdzinieku uzbrucējs Jānis Sprukts, kurš atklāja spēles rezultātu – 1:0.

Otrajā trešdaļā “Zemgale/LLU” spēlētāji saasināja spēli ar vairākiem metieniem uz pretinieku vārtiem, ka arī asu spēli vārtu priekšā. Gandrīz pēc katra tāda momenta pie vārtiem izcēlās asas diskusijas ar grūstīšanos. Šīs trešdaļas rezultātu izšķīra spēle nevienlīdzīgos sastāvos. Sešpadsmitajā minūtē rīdzinieki palika mazākumā un jau pēc minūtes “Zemgale/LLU” izmantoja savu iespēju. Pēc Artūra Āboliņa piespēles, uzbrucējs Olafs Aploks atrada laukuma pretējā pusē brīvu aizsargu Kristapu Jākobsonu #7, kurš ieraidīja ripu vārtos un izlīdzināja rezultātu – 1:1.

Trešā trešdaļa iesākās ar vienlīdzīgu sniegumu, bet piektajā minūtē jelgavnieki pieļāva nelielu kļūdu, atgriežoties aizsardzībā, kura ļāva aizsargam Aleksandram Galkinam nokļūt līdz vārtiem, izvirzot “Kurbads” vadībā ar rezultātu 2:1. “Zemgale/LLU” uzreiz neizdevās doties atspēlēties, jo tika nopelnīts noraidījums, bet pēc tā izturēšanas rezultāts tika izlīdzināts. Pēc Kristapa Millera un Vjačeslava Minajeva piespēlē, baltkrievu leģionārs Ivans Ribčiks (Ivan Rybchik) #19, kārtīgi piemeklējot pozīciju, ieraidīja ripu vārtos, izlīdzinot rezultātu – 2:2. Jelgavniekiem gandrīz izdevās paspēlēt lielā vairākumā, bet šī iespēja izputēja līdz ar noraidījumu savās rindās. “Zemgale/LLU” pēdējās spēles minūtēs palielināja spiedienu, cenšoties gūt uzvaru pamatlaikā, bet tad minūti līdz spēles beigām palika mazākumā un nespēja realizēt iecerēto.

Spēles papildlaikā tika izturēts mazākums un spēle atsākās ar mēģinājumiem panākt uzvaras vārtus. Tādas iespējas bija, bet tās izmantot neizdevās. Devītā minūtē “Kurbads” spēlētājiem izdevās ieņemt pozīcijas viesu aizsardzības zonā un Mārtiņš Gipters izdarīja ripas raidījumu uz vārtiem. Ripa skāra vārtsarga Riharda Cimermaņa #1 plecu, bet nepietiekami, lai mainītu tās trajektoriju prom no vārtiem un ielidoja vārtos, atnesot rīdziniekiem pirmo uzvaru sērijā.

Zaudējumi nekad nav patīkami, bet “Zemgale/LLU” spēlētāji neiegrima bēdās, jo parādīja cienīgu sniegumu šajā spēlē un turpinās to darīt arī tālāk. Par to varēs pārliecināties jau šodien, 13. martā, kad plkst.19:40 tiks aizvadīta otrā sērijas spēle Kurbads ledus hallē. “Zemgale/LLU” organizētais fanu buss dosies uz spēli no Jelgavas ledus halles pulksten 18.15, bet tie, kas netiek uz spēli, varēs to vērot tiešraidē Latvijas Televīzijas 7 kanālā.







FOTO: Ruslans Antropovs