“Seni Cup 2019” čempiona titulu sīvā cīņā izcīna Ziedkalnes komanda

Minifutbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup 2019” spraigā divu dienu cīņā A grupā uzvarētāja godu izcīnīja viena no spēcīgākajām turnīra komandām – “Ziedkalne” no Jelgavas novada, kas dosies pārstāvēt Latviju uz starptautisko turnīru Polijā, vēsta organizatoru pārstāve Dace Plato.



Otro vietu A grupā ieguva komanda “Mēmele” no Neretas novada, kura ceļazīmi uz Poliju izcīnīja pērn, bet trešo – “Iļģi” no Grobiņas novada. Savukārt B grupā uzvaras laurus plūca komanda “Krastiņi” no Aglonas novada, otro vietu ieguva komanda “Lielbērze” no Dobeles novada, bet trešo – komanda “Dundaga”.

Turnīrā, kas 30. un 31. maijā Staicelē šogad notika jau 13. reizi, piedalījās 17 komandas no Latvijas pansionātiem un dienas centriem. Sacensības organizē SIA “TZMO Latvija” sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju (LFF).

Sacensību galvenais tiesnesis Aigars Ragainis, kurš turnīra piedalās jau desmito gadu, atzīst, ka īpašs gandarījums ir par to, ka komandu sagatavotības līmenis šogad ir uzlabojies un spēku samērs starp vājākajām un stiprākajām komandām izlīdzinās.

“Gods un slava visām komandām un spēlētājiem, jo meistarības līmenis tiešām ir būtiski audzis. Bija ļoti daudz spēļu ar neizšķirtu rezultātu, daudzas spēles beidzās ar vienu vārtu starpību. Pirmo reizi turnīra vēsturē uzvarētāja noskaidrošanai spēlē starp Slokas un Iecavas komandām pēc spēles tika izpildīti soda sitieni,” stāsta A.Ragainis.

Labais sniegums, pēc A.Ragaiņa domām, skaidrojams ar to, ko vairākas komandas prasmju pilnveidošanai piesaista trenerus no malas, kuri palīdz pilnveidot spēles tehniku un gūt labākus rezultātus.

“Mēs ļoti novērtējam to, ka komandas, gatavojoties šim turnīram, ir ieguldījušas lielu darbu visa gada garumā. Ja ierasti gadu skaita no 1.janvāra līdz 31.decembrim, var teikt, ka daudziem “Seni Cup” dalībniekiem un arī mums, rīkotājiem, šis mērs ir no viena “Seni Cup” turnīra līdz nākamajam. Ir tiešām liels prieks un gandarījums, ka reizi gadā varam sarīkot šādus īpašus un skaistus sporta svētkus īpašiem cilvēkiem, kas stiprina sportisko garu un ļauj dzīvot priecīgāk,” saka Ruta Dziļuma, SIA “TZMO Latvija” valdes locekle.

“Uz „Seni Cup” turnīru vienmēr braucam ar lielu prieku. Cilvēki šo notikumu gaida un gatavojas jau mēnešiem iepriekš. Tā svētku sajūta, draudzīgums un sportiskais gars, kas divas dienas valda Staicelē, ļoti iedvesmo un pavada vēl ilgi pēc tam, kad esam atgriezušies ikdienā,” uzsver Evija Rutka, aprūpes centra “Mēmele” pārstāve.

Īpaši gaidīts notikums bija Zvaigžņu spēle, kurā turnīra spēcīgākie spēlētāji aizraujošā spēlē ar Rīgas Futbola skolas meiteņu komandu piekāpās viešņām ar rezultātu 5:4.

Šogad turnīra dalībnieku vidū bija sociālās aprūpes centri no Vidzemes - filiāles “Ropaži”, ”Valka”, “Rūja”, no Latgales - filiāles “Lubāna”, “Krastiņi”, “Mēmele”, no Kurzemes - filiāles “Iļģi”, “Aizvīķi”, “Dundaga” un „Veģi”, bet no Zemgales - filiāles “Ķīši”, “Ziedkalne”, “Lielbērze”, “Iecava” un Rīgas filiāle “Ezerkrasti”. Turnīram pieteikušās arī PSIA Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” un dienas centra “Saime Ogre” komandas.

Katru gadu nacionālā turnīra uzvarētājkomanda dodas pārstāvēt Latviju starptautiskā mērogā uz “Seni Cup” fināla turnīru Polijas pilsētā Toruņā, kas šogad notiks no 2. – 5. jūlijam. Finālturnīrā piedalīsies komandas no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Azerbaidžānas, Kirgizstānas un Kazahstānas.

“Seni Cup” futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001.gada organizē Eiropas vadošais higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs “TZMO SA”. Latvijā turnīrs norisinās kopš 2004.gada un šogad notiks jau trīspadsmito reizi. Turnīru sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju organizē “TZMO SA” meitas uzņēmums “TZMO Latvija”.

