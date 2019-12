Sīva konkurence pie svaru stieņa (FOTO)

Jelgavas Sporta hallē aizvadīts Latvijas atklātais čempionāts klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus. Ap 230 tā dalībnieku vidū bija pārstāvēti arī mājinieki no klubiem “Apolons”, “Jelgavas atlanti” un LLU, tiekot arī godalgotās vietās.

“Apoloniešiem” individuāli un komandu kausi

Sievietēm “open” grupā savās svara kategorijās bronzas medaļu izcīnīja Jana Jansone un sudrabu Dagmāra Arkliņa no LLU komandas. Vīriem “open” grupā sudrabs Pēterim Bērziņam no “Apolona” un bronza Vladislavam Konderko no “Jelgavas atlantiem”, bet šīs grupas komandu vērtējumā otrā vieta “Apolonam”.

Jauniešu konkurencē savās svara kategorijās bronzas medaļas no “apoloniešiem” izcīnīja Edvīns Kranga un Ēriks Miķelsons. Junioru grupā savukārt zelts un personīgais rekords Artūram Audzem, bet bronzas medaļa Kristapam Vētram. Senioru sacensībā zelts Jānim Lasmanim, Aigaram Upelniekam, Mārim Neideram un Aleksandram Smelovam, sudrabs – Jānim Lapelam, bronza – Egīlam Zeilišam.Līdz ar pārējo sportistu pienesumu kā kluba jaunieši, tā juniori un seniori komandu vērtējumā – trešie.

Foto: Ruslans Antropovs