SK “Ozolnieki” vēlreiz ielūgs septembrī (FOTO)

Noslēgumam pamazām tuvojas skrējēju kluba “Ozolnieki” rīkotais vasaras seriāls divu, sešu un 10 kilometru distancēs. Nedaudz vairāk par pussimtu dalībnieku aizvadītajā svētdienā pulcēja “Ielūdz Ozolnieki” piektā kārta, bet noslēgums ar sestā posma sacensībām un kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošanu gaidāms 22. septembrī.

Kā paredz nolikums, dalībnieki katrā sacensību kārtā var skriet jebkuru distanci, taču, lai tiktu pie punktiem un pretendētu uz godalgu seriāla kopvērtējumā, vismaz četrās kārtās jāstartē vienā un tajā pašā.

Tikai divus kilometrus, acīmredzot pēc paša sportiskajiem plāniem, šoreiz bija izvēlējies viens no ātrākajiem Jelgavas gargabalniekiem Oskars Stāmers. Finišā V30 grupas sportists Oskars pārliecinoši bija pirmais, bet pusotru divas minūtes aiz viņa līniju šķērsoja vienpadsmitgadīgo konkurencē startējošie baušķenieki Ernests Limbergs un Selīna Balakāne.

Piecus divu kilometru apļus ap Ozolnieku ezeru bija gatavi veikt 15 skrējēju, tostarp arī septiņas sievietes. Vīru konkurencē uzvarēja triatlonists Mārtiņš Marnauza (V30), atstājot otrajā vietā mājinieku Jāni Sondoru (V30). No dāmām ātrākā bija rīdziniece Zane Gruberte (S40), bet jelgavniecēm Ivetai Freimanei (S40) un Ilzei Sniegai attiecīgi otrā un trešā vieta.

Lielākā piekrišana šoreiz bija “sešniekam” ar 23 dalībniekiem startā. Pirmo apli gandrīz soli solī veica “Matisons Runner’s Club” sportists Uģis Kronbergs no Jaunmārupes un SK “Ozolnieki” dalībnieks no Jelgavas Salvis Brasavs, bet finišā jau par minūti ātrāk ieradās mārupnieks. Arī no dāmām ātrākās bija viešņas – pirmā Inga Kronberga no Jaunmārupes, otrā rīdziniece Margarita Lagzdiņa, bet trešais labākais laiks mājiniecei Daigai Greiškānei (viss trijnieks no S40).

Foto: Eva Pričiņa