“Sports ir tas, kas mūs virza uz priekšu”

Ar virsrakstā likto atziņu sākas mūsu saruna ar Kārli Kalniņu Ozolnieku Sporta centrā, kur kopš 14. septembra viņš ir novada domes oficiāli apstiprināts direktors.







– Kādi apsvērumi bija jaunā izaicinājuma pamatā? – jautāju peldēšanas trenerim, Latvijas Triatlona federācijas izpilddirektoram un Dobeles kluba “Aquatic” vadītājam, kura CV gan liecina par daudzpusīgu izglītību un arī citiem amatiem un prasmēm, kas var būt noderīgas jaunajā postenī.

Pāris pēdējos gadus tiešām biju saistīts tikai ar peldēšanu un triatlonu, bet pirmais darbs pēc atvaļināšanās no militārā dienesta 2010. gadā bija apsardzē. Jāatzīst, ka sākumā tas arī bija interesanti – pārraudzīt un organizēt drošības pasākumus lielajā “Statoil” un “Neste” naftas terminālī. Taču pamazām interesantumu pārņēma rutīna. Arī tobrīd parādījās līdzīgs piedāvājums kā pašlaik Ozolniekos, taču piedzima trešā meita un kādu laiku vēl noturējos galvenokārt materiālu apsvērumu dēļ. Pēc tam gadu nostrādāju par juriskonsultu Izglītības ministrijas Sporta departamentā. Tur bija darbs ar dokumentāciju, kas arī deva milzīgu pieredzi. No 2010. gada būdams Triatlona federācijas ģenerālsekretārs, sporta “virtuvi” jau daļēji zināju, bet ministrijā sīkāk iepazinu normatīvos aktus. Tomēr praktiskās darbības drusku pietrūka, un arī rezultāts mazāk taustāms. Katrā ziņā ne tūlītējs. Lai gan – arī sportā darba augļi nāk ar laiku. To redzu savos audzēkņos, ko trenēju no 2009. gada.





