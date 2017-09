Spraigā spēlē izrauj uzvaru

Vienīgajā Latvijas Kausa izcīņas cetutrdaļfināla spēlē HK “Zemgale/LLU” 27. septembrī tikās ar HK “Prizma”. Spraigā, spēku paņēmienu pārbagātā spēlē, jelgavniekiem papildlaikā izdodas izraut uzvaru ar rezultātu 3:2 un izcīnīt vietu pusfinālā, kurš norisināsies 2017. gada decembrī.

Jau vēsturiski ir izveidojies, ka HK “Prizma” ir sīvākais jelgavnieku pretinieks atbildīgajās spēlēs un ir bijušas sezonas, kurās rīdzinieki ir apturējuši mūsu puišus ceļā uz godalgām. Šī spēle nekļuva izņēmums, jo HK “Prizma” spēj uz atbildīgām spēlēm mobilizēt savu spēlētājus. Pirmā trešdaļa norisinājās ļoti dinamiski. HK “Zemgale/LLU” bija neliels pārsvars ripas kontrolē, bet rīdzinieki ar spēka paņēmieniem un aktīvu darbību spēja to neitralizēt. Jelgavniekiem trešdaļas gaitā neizdevās ieraidīt ripu vārtos, toties HK “Prizma” uzbrucējs Edgars Lipsbergs minūti pirms trešdaļas beigām ar precīzu metienu spēja viesus izvirzīt vadībā – 0:1.

Otrā trešdaļā abas komandas nedaudz izmainīja taktiku. HK “Prizma” uzsāka diezgan agresīvi uzbrukt uz ledus saimnieku vārtiem un sagādāja daudz rūpes vārtsargam Reinim Petkum. Savukārt HK “Zemgale/LLU” spēlētāji no pozicionāliem uzbrukumiem, pārgāja uz momentu saasināšanu un iziešanu uz vārtu priekšu. Abas komandas pielietoja daudz fizisku paņēmienu, lai apturētu pretinieka centienus un tas sagādāja lielu baudu skatītājiem, jo spēles asums nemazinājās. Trešdaļas vidū jelgavniekiem izdevās klasiskā ripas izspēle no aizvārtes. Pēc Emīla Potāpovs un Laura Ranceva piespēlēm, ripa tika nogādāta uz vārtu priekšu, kur to vārtos zibeņātruma ieraidīja Kristaps Millers, panākot spēles rezultāta izlīdzināšanu – 1:1. Saimnieku gūtie vārti bija arī vienīgie šajā trešdaļā.

Trešā trešdaļā abas komandas gāja uz pilnu banku, jo no vieniem gūtiem vārtiem, varēja izšķirties komandas tālākais liktenis Latvijas Kausa izcīņā. Spēles gaita sanāca raustīta, jo parādījās vairāk kļūdu un pārkāpumu. HK “Zemgale/LLU” uzbrucējam Ričardam Bernhardam bija iespēja mest soda metienu, bet pārspēt pretinieka vārtsargu neizdevās. Izdevās to panākt septītā trešdaļas minūtē, kad HK “Prizma” spēlēja mazākumā. Cīņā vārtu priekšā ar nūju izveicīgāks par pretiniekiem bija Lauris Rancevs, kurš izvirzīja jelgavniekus vadībā – 2:1. Rezultatīvās piespēle tika Emīla Potāpova un Vjačeslava Minajeva kontā. Līdz trešdaļas beigām viesi lieka lietā visas savas prasmes, lai izlīdzinātu spēles rezultāta un pusotru minūti līdz spēles beigām HK “Prizma” uzbrucējs Edgars Lipsbergs aizskrēja ātrā pretuzbrukumā un kritienā spēja izlīdzināt spēles rezultātu – 2:2.

Sakaitētā atmosfēra valdīja uz laukuma arī papildlaikā, jo no Latvijas Kausa pusfināla katru komandu šķīra tika vieni gūtie vārti. Šoreiz gan veiksme bija HK “Zemgale/LLU” pusē, jo pēc Matīsa Gelažis un Ričarda Bernharda piespēlēm vārtus guva uzbrucējs Olafs Aploks – 3:2. Līdz ar uzvaras izcīnīšanu, jelgavnieki turpinās cīņu par Latvijas Kausu un šī gada decembrī tiksies pusfinālā ar HK “Mogo”.

FOTO: Ruslans Antropovs