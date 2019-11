Tiks atvērta Jelgavas publiskā slidotava Pasta salā

Sestdien, 16.novembrī, tiks atklāta pilsētas publiskās slidotavas ziemas sezona Jelgavā, Pasta salā.

Šī būs otrā slidotavas ziemas sezona pēc jumta izbūves. Plānots, ka atvēršanas dienā, 16.novembrī, būs sekojoši slidojumi: pulksten 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 un 20.00. Atvēršanas dienā netiek plānots slidojums ar hokeja nūjām.

Svētdien, 17.novembrī būs sekojoši slidojumi: pulksten 14.00, 15.30, 17.00 un 20.00.

Slidošana ar hokeja nūjām būs pulksten 18.30.

Pēc pagājušā gada ziemas sezonas varam droši apgalvot, ka lielākais ieguvums ir slidotavas jumts, kas ļāva strādāt neatkarīgi no laikapstākļiem – slidotavas darbību netraucēja ne sniegs, ne lietus. Atšķirībā no citiem gadiem, pagājušā gada sezonā laikapstākļu dēļ netika atcelts neviens slidošanas seanss, tāpat jumts pavēris plašākas iespējas - kopš jumta izbūves 2018./2019.gada ziemas sezonā vairākas reizes nedēļā treniņus aizvadīja arī Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi. Publiskā slidotava pērn tika atvērta no 17.novembra līdz 17. martam, un tā tika apmeklēta 6283 reizes, informē SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (ZOC) projektu vadītāja Evita Brakše.

Slidotavas darba laiks no 18.novembra:

Darba dienās Brīvdienās un svētku dienās 14:00-15:00 Publiskā slidošana 12:30-13:30 Publiskā slidošana 15:30-16:30 Publiskā slidošana 14:00-15:00 Publiskā slidošana 17:00-18:00 Publiskā slidošana 15:30-16:30 Publiskā slidošana 18:30-19:30 Publiskā slidošana 17:00-18:00 Publiskā slidošana 20:00-21:00 Slidošana ar hokeja nūjām 18:30-19:30 Slidošana ar hokeja nūjām 20:00-21:00 Publiskā slidošana

Slidojuma ilgums paliek nemainīgs - viena stunda. Laikā starp slidojumiem laukumam tiks veikta apkopšana, ledus atjaunošana. Maksa par slidojuma seansu 2,50 eiro, ar hokeja nūjām 3 eiro. Apmeklētāji var ierasties ar savām slidām, gan arī iznomāt tās slidotavā. Slidu nomas maksa ir 2 eiro.

Arī šajā sezonā laukumā būs iespējams izmēģināt savas prasmes hokeja spēlē. Noteikti atsevišķi slidojumi (slidošana ar hokeja nūjām), kur uz laukuma pēc katra apmeklētāja iespējām vēlams atrasties hokeja formās, tādējādi rūpējoties par personīgo drošību. Hokeja spēļu, turnīru un izklaides slidojumiem savā draugu un paziņu lokā iespējams iznomāt visu ledus laukumu. Ledus laukuma rezervāciju iepriekš nepieciešams pieteikt.

Slidotavā var norēķināties tikai skaidrā naudā. Sīkāku informāciju par slidotavas darba laiku un noslodzi var iegūt ZOC mājaslapas www.zoc.lv sadaļā «Slidotava». Papildu informāciju par slidojumiem, laukuma rezervāciju iespējams uzzināt arī pa tālruni 20367677.

Foto: no arhīva