Trīs jelgavnieki atgriezušies ar zelta medaļām no Igaunijas pilsētas Mārdu, kur starptautiskā turnīrā piedalījas ap 120 sportistu no 10 valstīm. Treneris Aleksandrs Knohs informē, ka Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseri šajā konkurencē no pārstāvētajiem Latvijas klubiem bijuši labākie. Jaunākajā grupā līdz 34 kilogramu svarā zelts Denisam Sidorovam, jauniešu grupā līdz 52 kilogramiem – Markum Tenčam, junioru grupā līdz 54 kilogramu kategorijā – Artūram Ivanovam.

Ivis Jass, cīnīdamies ar veselības problēmām, piekāpās Igaunijas čempionam un līdz medaļām šoreiz netika.