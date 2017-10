Kross – kā jau rudenī (FOTO)

No rudens neizbēgsi – tā var teikt par gadskārtējām pilsētas skolēnu spartakiādes krosa sacensībām, kas nelabvēlīgas laika prognozes dēļ tika pārceltas no otrdienas uz trešdienu, bet arī vakar gluži bez lietus lāses neiztika. Sacensību distances, kā pēdējos gados ierasts, bija ierīkotas pļavā iepretim Jelgavas pilij.

Rezultātus vērtēja četrās vecuma grupās: 2006.–2008. gadā dzimušie veica 500 metru, nākamā grupa 800 metru, 2002.–2003. gadā dzimušie – 1000 metru distanci, tikpat skrēja arī 1998.–2001. gadā dzimušās jaunietes, bet jaunieši – 1600 metru.

Pirmo vietu jaunākajā jeb 4.–5. klašu grupā ieņēma Zaiga Paegle no 4. vidusskolas un Tomass Sokolovs no 4. sākumskolas, 6.–7. klašu grupā – Santa Vibāne no Valsts ģimnāzijas un Ralfs Burkāns no Tehnoloģiju vidusskolas, 8.–9. klašu konkurencē – Māra Anna Zīverte no Spīdolas ģimnāzijas un Ņikita Skorbenko no 5. vidusskolas, bet starp vecākās grupas skrējējiem ašākie izrādījās Diāna Dude no Valsts ģimnāzijas un Matīss Ozols no Spīdolas ģimnāzijas. Vietu noteikšanai skolu komandu vērtējumā no četriem katras mācību iestādes dalībniekiem ņems vērā trīs labākos rezultātus.

Rudens krosa programma noslēdzās ar 3 kilometru skrējienu vispārējā jeb pieaugušo grupā, kur tika izcīnīts Jelgavas čempiona tituls. Dāmu konkurencē cīņā ar divām sāncensēm to ieguva jelgavniece Ilze Sermolīte, bet no 13 vīriem ātrākais bija Jelgavas novada Sporta centra pārstāvis Artis Dude.





Foto: Raitis Puriņš