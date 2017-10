“Par patriotiem nepiedzimst, bet kļūst,” vēsta svētku skrējiena “Patriots” moto. Skrējiens Jelgavas novadā šogad 12. novembrī norisināsies ceturto reizi. Jau sākusies dalībnieku reģistrācija, apliecina viens no tā organizatoriem Vilmārs Zeme.

“Pirmsākumos šis skrējiens bija plānots tikai draugu un paziņu lokam, bet pērn pulcēja vairāk nekā 400 dalībnieku. Svētku skrējiens notiek sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Kara muzeju, Ziemassvētku kauju muzeju,” stāsta V.Zeme.

“Patriots” notiek jebkuros laika apstākļos, pagājušajā gadā, piemēram, tas izvērtās par īstu ziemas sporta pasākumu, jo bija uzsnidzis pirmais sniegs. Starts šogad paredzēts 12. novembrī pulksten 11 Valgundes pagasta Mangaļu māju pagalmā. V.Zeme atgādina: “Arī strēlnieki kaujās devās neatkarīgi no tā, vai spīdēja saule vai puteņoja. Jau vairākus gadus piedāvājam dalībniekiem izvēlēties kādu no divām distancēm – 10+ un 24+ kilometrus. Un arī šogad trasē varēs doties gan skrējēji, gan nūjotāji un vienkārši pastaigu piekritēji. Jau pierasts, ka uz starta līnijas redzam Latvijas armijas karavīrus pilnā ekipējumā, un viņi tā pieveic garāko distanci.”

Finišā katrs sacensību dalībnieks varēs baudīt bezmaksas karstu tēju un siltu bukstiņputru, kas tapusi uz vietas lauku virtuvē. Par to gādās Zemessardzes 52. Jelgavas kājnieku bataljona karavīri. Šogad pirmo reizi pasākuma dalībniekiem un atbalstītājiem tiks pasniegta arī piemiņas nozīme “Karavīra poga”, kuru atšķirībā no citiem skrējieniem visi saņems jau pirms starta, lai to piespraustu kopā ar sarkanbaltsarkano lentas fragmentu. Sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem tiekot plānots vēl kāds pārsteigumu skrējēju atbalstītājiem, lai viņiem nav garlaicīgi tajās pāris stundās, kad sportisti ir prom mežos un purvos.

“Man šis pasākums ir ļoti mīļš. Tuvojoties rudenim, vienmēr gaidu, kad varēšu sākt tam gatavoties. Jāpārbauda trases, vai vietām nav aizaugušas vai pat pārplūdušas, kā bija pērn, kad nedēļu pirms pasākuma skrējiena maršrutā vajadzēja izdarīt izmaiņas. Protams, laiku aizņem trašu marķēšana, jo sportisti ne tikai jāpalaiž trasēs, bet arī finišā jāsagaida. Vēl saskaņošana ar pašvaldību, mednieku kolektīvu, muzeju. Man ir milzīgs gandarījums par atmosfēru pēc finiša pie ugunskuriem. Dažreiz aizeju nostāk un tā vienkārši vēroju. Protams, ne jau es viens šo svētku atmosfēru radu. Mēs esam vesela komanda, tāda kā ceļojošais cirks, kas iet no viena pasākuma uz otru. Paši piesakās palīdzēt, organizēt. Nepārtraukti e-pastā un feisbuka profilā pienāk vēstules ar jautājumiem: “Vai nevajag ko palīdzēt? Vilmār, ja vajag, tikai padod ziņu, un būsim klāt!” Un viņi brauc no Cēsīm, Kuldīgas, Rīgas. Bet nekad jau nebūs svētku bez dalībniekiem – tie ir skrējēji, soļotāji, nūjotāji, visi, kam svarīgs aktīvs dzīvesveids,” emocionāli par šo īpašās noskaņas skrējienu stāsta tā organizators.

Arī šogad abu distanču uzvarētāji sievietēm un vīriešiem saņems ceļojošo Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzēja mākslinieka Uģa Gaiļa speciāli šim pasākumam darināto balvu. Tajā tradicionāli tiek iegravēti iepriekšējo gadu uzvarētāju vārdi, un balva uz gadu nonāk jaunā īpašnieka rokās.

Vairāk par sacensībām un reģistrācijas kārtību var uzzināt interneta mājaslapā www.skrejienspatriots.lv.







Foto: Raitis Puriņš