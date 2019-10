Volejbolistiem nedēļas nogale ar mainīgām sekmēm (FOTO)

Ar dažādām sekmēm divas dienas volejbola laukumā iepriekšējā nedēļas nogalē aizvadījušas vīru komanda “Biolars/Jelgava” un sieviešu “Jelgava/LLU”.

Vīri “Credit24” meistarlīgas kārtējās spēlēs ZOC hallē uzņēma igauņu vienības no Tartu un Tallinas. “Bigbank Tartu” mājinieki spēja atņemt tikai vienu setu (18:25 17:25 25:22 18:25), bet nākamajā dienā pret “Tal Tech” kopumā līdzīgā cīņā viesus izdevās pārsteigt ar apņēmīgu sākumu (25:19, 25:21) un galu galā pieveikt ar 3:2. Pēc uzvarētiem diviem pirmajiem setiem, trešajā no rokām izlaistais četru punktu pārsvars (no 18:14 līdz 27:29) acīm redzami ietekmēja notikumus ceturtajā (16:25), taču piektajā vadība tika noturēta līdz uzvarošām beigām (15:13). “Šodien mūsu spēle bija labāka,” sarunā pēc mača vērtēja galvenais treneris Austris Štāls, gan atzīstot, ka, salīdzinot ar iepriekšējās dienas pretiniekiem, tallinieši spēlēja lēnāku un vairāk “paredzamu” volejbolu. Rezultatīvākie abas dienas komandā bija Kārlis Pauls Levinskis (attiecīgi 15 un 27 punkti) un Aleksandrs Kudrjašovs (19 un 16).

“Jelgava/LLU” pēc divām sestdien gūtām 3:0 uzvarām Latvijas čempionāta spēlēs izbraukumā pret “LU” un “Babītes” vienībām pirmajā Baltijas līgas mačā svētdien Jelgavas Sporta hallē trijos setos piekāpās igaunietēm no “TÜ Bigbank”. Galvenais treneris Jānis Leitis spriež, ka ne tik daudz iepriekšējā dienā patērētie fiziskie spēki, kā paaugstinātā atbildības izjūta nav ļāvusi volejbolistēm īsti atraisīties spēlei.

Šonedēļ dāmu komanda dodas izbraukumā uz Lietuvu, vīri savukārt – uz Igauniju.

Foto: Ruslans Antropovs