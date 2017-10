Baltijas volejbola līga: jelgavnieces pret igaunietēm “viesmīlīgas” (FOTO)

Ar pirmajām spēlēm nedēļas nogalē sākās Baltijas līgas čempionāts volejbolā sievietēm, kurā šosezon piedalās četras Igaunijas vienības (“TTU/Tradehouse” “TLU”, TU/Eeden”, “Kohila VC”), trīs Lietuvas (“Alytus”, “Jonava KKSC”, “TK Kaunas-ASU”) un trīs Latvijas komandas (“RSU/MVS”, “miLATss”, “Jelgava/LU”). Jelgavnieces pirmajās mājas spēlēs pret igaunietēm no “TLU” un “TTU/Tradehouse” izrādījās gana “viesmīlīgas”, atņemot viešņām tikai vienu setu.

Pirmais mačs pret Tallinas Universitātes komandu beidzās trijos setos (25:17, 25:21, 25:23), bet nākamajā dienā sāncensēm Tallinas Tehniskās universitātes volejbolistēm tomēr nācās pacīnīties sīkstāk, un rezultāts pa setiem liecina, ka uzvara nevienu brīdi nebija īsti droša. Pirmajā mājinieces no 15:22 panāca 19:23 un pēc tam vēl trīs reizes atspēlēja pretinieču setbumbu (rezultātā 21:25). Otrajā jau turējās līdzīgi līdz pat seta galotnei (23:23) un to noslēdza savā labā. Trešajā atkal nodemonstrēja iespaidīgu pakaļdzīšanos, četru piecu punktu starpību samazinot līdz minimumam (21:22, 23:24, 23:25). Pēc līdzīga scenārija norisinājās arī ceturtais sets, kura galotnē vēl 22:23, tomēr iespējamais piektais un tabulā vismaz punkts izslīdēja no rokām.

“Pagāja laiks, kamēr savu spēli atrada Līva Sola,” vienu no neveiksmes iemesliem min komandas galvenais treneris Jānis Leitis. No pirmā tempa pārkvalificējusies par diagonāles spēlētāju, Līva tomēr apliecināja savu rezultativitāti arī šajā postenī, pret “TTU” gūstot 20 punktu. 19 pievienoja komandas kapteine Linda Liniņa, desmit punktu Simonas Rozītes kontā. Pamatsastāvā laukumā darbojās arī Īvaise Zaķe, Evija Spalva, Krista Mihelsone un libero pozīcijā Linda Šteinberga, uz maiņu iznāca Jana Bērziņa un Mairita Baltiņa.

“Mīnuss joprojām ir vairāku spēlētāju traumas. Inese Jursone, kas aizņemta treneres darbā, šodien ar bērniem sacensībās Daugavpilī,” J.Leitis uzskaita optimālai spēlei nelabvēlīgos faktorus, bet par vairākiem strīdīgiem arbitra lēmumiem piebilst, ka uz paaugstinājuma, šķiet, “bija tiesnesis no Igaunijas”.





Foto (momenti no “Jelgavas/LU” un “TLU” spēles): Raitis Puriņš