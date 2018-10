Jelgavas volejbolisti – “viesmīlīgi” (FOTO)

Startējusi “Credit24” meistarlīgas sezona, kurā ar divām mājas spēlēm aizvadītās nedēļas nogalē iesaistījās arī “Biolars/Jelgava” vienība.



Turnīra tabulā gan jelgavniekiem pagaidām tikai viens punkts, ko izdevās iegūt sestdien pret “Daugavpils Universitāti”, sīvā piecu setu cīniņā tomēr uzvaru atdodot viesiem (25:22, 25:21, 20:25, 21:25, 15:17). Svētdien mūsējos eksaminēja pērnās sezonas Latvijas čempioni “Jēkabpils lūši”, kas pēc zaudējuma iepriekšējā dienā “RTU/Robežsardze” vienībai bija noskaņojušies kareivīgi. Pēc 19 un 20 punktiem attiecīgi pirmajā un otrajā setā jelgavniekiem trešajā izdevās atspēlēties no 8:16 un ar 33:31 no­slēgt to savā labā, bet ceturtajā jau 25:15 viesiem. No mājiniekiem abās dienās ar lielāko punktu guvumu izcēlās Kārlis Pauls Levinskis un Aivis Āboliņš.



Turnīra tabulas 10 vienību galvgalā ar maksimālajiem 12 punktiem četrās pirmajās spēlēs ir “RTU/Robežsardze”, kurā šosezon spēlē arī pērn kopā ar “lūšiem” čempiona titulu nopelnījušais valgundnieks Armands Āboliņš. Līdz ar jau minētajām komandām Latviju “Credit24” meistarlīgā vēl pārstāv “OC Limbaži/MSĢ”, bet no Igaunijas puses – “Pärnu VK”, “Rakvere VK”, “Saaremaa VK”, “Selver Tallinn” un “TalTech”. Nākamās spēles mūsējiem pret igauņu klubiem izbraukumā.







Foto: Ruslans Antropovs