“Yonex Latvia International” pulcē 40 valstu dalībniekus

No rītdienas līdz 2. jūnijam Zemgales Olimpiskajā centrā pulcēsies 262 badmintonisti no 40 valstīm, lai cīnītos par uzvarām pasaules reitinga turnīrā “Yonex Latvia International”. To skaitā ir vairāki latvieši, pirmo reizi startēs arī Jelgavas 4. vidusskolas 8. klases skolēns Pauls Eliass Rozenvalds, kurš 28. maija vakara treniņā iesildījās pret Naimu Mohamedu, sertificētu Pasaules badmintona federācijas 1. līmeņa treneri un turnīra dalībnieku no Trinidadas un Tobago.



Šāda mēroga turnīrs Jelgavā notiks jau ceturto reizi. Gan individuālās, gan pāru spēles norisināsies sešos “Yonex” kortos. Latviju pārstāvēs 29 sportisti.

Kā pastāsta turnīram pozitīvi noskaņotais jelgavnieks Pauls, viņš badmintonam velta jau četrarpus gadus, ikdienā trenējoties Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta centra telpās. “Plānoju kļūt par badmintona treneri, taču pagaidām jādomā par individālo sniegumu, lai varētu trenēties arī citviet pasaulē.” Pirmā individuālā spēle Paulam būs jau 30. maija rītā, pēc tam jauktā dubultspēle ar Artu Priednieci nākamajā dienā.

