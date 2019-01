“Zemgale/LLU” zaudē pēcspēles metienos

Savu kļūdu dēļ “Zemgale/LLU” bija spiest atzīt zaudējumu pēcspēles soda metienos Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē pret HK “Liepāja” – 4:5 PSM (0:0; 4:2; 0:2; 0:0; 0:1). Liepājniekiem, trīs no spēlē gūtiem vārtiem, palīdzēja gūt spēlētāji no “Dinamo Rīga” sastāva, kuri veiksmīgi izmantoja jelgavnieku pašu kļūdas. HK “Zemgale/LLU” sastāvu šajā spēlē papildināja uzbrucējs Ēriks Ozollapa, kurš aizvadīja savu pirmo spēli šīs sezonas Optibet hokeja līgā. Sastāvā atgriezās arī uzbrucējs Vladislavs Adeļsons, kurš paspēja izārstēt traumu, kuru guva iepriekšējā savstarpējā spēlē ar HK “Liepāja”. Diemžēl veselība pievīla uzbrucēju Juliānu Misjusu, kam nācās izlaist šo spēli. Savukārt HK “Liepāja” sastāvu papildināja trīs “Dinamo Rīga” spēlētāji – uzbrucēji Frenks Razgals, Egils Kalns un aizsargs Roberts Mamčics. Pirmo trešdaļu HK “Liepāja” uzsāka ar pamatīgi spiedienu uz ledus saimnieku vārtiem. Vārtu stabiņi ne vienu vien reizi glāba jelgavniekus no vārtu zaudējuma. Neveiksmju pamatā bija vien pašu hokejistu kļūdas izvadot ripu no savas aizsardzības zonas. Trešdaļas vidū HK “Zemgale/LLU” spēlētāji spēja izlīdzināt spēles gaitu un radīt vairākus bīstamus uzbrukumus. Ņemot vērā salīdzināmu spēku samēru, trešdaļa noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu – 0:0. Otrajā trešdaļā “Zemgale/LLU” uz laukuma jau izskatījās pārliecinošāka un ceturtā trešdaļas minūtē spēlēs rezultātu atklāja uzbrucējs Vladislavs Adeļsons – 1:0. Diemžēl, jau pēc minūtes jelgavnieki pieļāva kļūdu savā aizsardzības zonā, kas ļāva HK “Liepāja” uzbrucējam Frenkam Rezgalam izlīdzināt rezultātu – 1:1. Trešdaļas vidū jelgavnieki nonāca mazākumā un “Dinamo Rīga” trijnieks to teicami izspēlēja, izvirzoties spēles vadībā pēc Egila Kalna gūtiem vārtiem – 1:2. Liepājnieku pārsvars saglabājās vien deviņpadsmit sekundes, jo nākamajā uzbrukumā, pēc Kriša Grundmaņa un Valentīna Feoktistova piespēlēm, rezultātu izlīdzināja “Zemgale/LLU” uzbrucējs Artjoms Ogorodņikovs – 2:2. Jelgavnieki nemazināja tempu un jau pēc trim minūtēm izvirzījās spēles vadībā, kad pēc Raivja Kurnigina piespēles, vairākumu realizēja uzbrucējs Rustams Begovs – 3:2. Ledus saimnieki neapstājās līdz pašas trešdaļas beigām un tās pēdējā minūtē, pēc Artjoma Ogorodņikova un Valentīna Feoktistova piespēlēm, ripu vārtos nogādāja baltkrievu leģionārs Ivans Ribčiks (Ivan Rybchik) – 4:2. Pārliecinošs “Zemgale/LLU” sniegums pastiprinājās trešajā trešdaļā, kad jau tās pašā sākumā komanda izturēja lielo vairākumu. Diemžēl trešdaļas sestā minūtē, jelgavnieki atkal kļūdījās ar ripas izvadīšanu no savas aizsardzības zonas un HK “Liepāja” uzbrucējs Deniss Vilmans samazināja rezultāt atšķirību līdz minimumam – 4:3. Jelgavniekiem bija pilnīgi pietiekami nospēlēt stabili aizsardzībā, lai nosargātu uzvaru, bet divas minūtes līdz pamatlaika beigām tika piedzīvotā kārtējā kļūda un HK “Liepāja” uzbrucēji varēja izspēlēt kombināciju, kuru noslēdza Iļjas Žučkova gūtie vārti un kura noteikti iekļūs gūto vārtu nedēļas topā – 4:4. HK “Zemgale/LLU” uzbrucēji mēģināja vēl gūt vārtus līdz pamatlaika beigām, bet viesu vārtsargs Kristaps Nazarovs tā arī palika nepārspēts. Papildlaikā ledus saimniekiem bija vairākas iespējas gūt uzvaru, bet ripa vārtos tā arī nenokļuva. Arī liepājnieki varēja gūt vārtus, bet teicami vārtos nospēlēja HK “Zemgale/LLU” vārtsargs Rihards Cimermanis. Pēcspēles soda metienos veiksmīgāki izrādījās viesi, kuri HK “Zemgale/LLU” atņēma divus svarīgus punktus turnīra tabulā. Spēles laikā HK “Liepāja” spēlētāji sešas reizes trāpīja vārtu stabiņos vai pārliktnī. Jelgavniekiem bija tādi divi momenti, bet tie netika izmantoti un HK “Zemgale/LLU” bija spiesta pārtraukt savu septiņu uzvaru garo sēriju