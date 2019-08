Dzimst trešie bērniņi

Nedēļā no 24. līdz 30. jūlijam Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši 20 mazuļi – desmit meitiņu un tikpat dēlu.

30. jūlijā pulksten 8.16 Marinas Glušņovas un Jāņa Veigula ģimenē ienāca Maksims, kurš dzimšanas brīdī bija 52 centimetrus garš un 3980 gramu smags. Mājās Jelgavā brāli auklēt palīdzēs vienpadsmitgadīgais Markuss un sešgadīgā Violeta.

Meitiņu Sofiju 29. jūlija pulksten 18 sagaidījuši Kristīne Līberte un Oskars Kvičs. Mazulīte pasaulē nāca 51 centimetru gara un 3760 gramu smaga. Mājās Glūdā māsu gaida Marianna un Edvards, kuriem augustā apritēs attiecīgi 12 un trīs gadi.

Monta un Maksims Poļakovi kļuvuši par vecākiem savai pirmajai atvasītei. Viņu Emīlija sevi pieteica 29. jūlijā pulksten 23.20 52 centimetrus gara un 3110 gramu smaga. Meitenītes šūpulis kārts Jelgavā.

Jelgavas slimnīca par dzimšanas vietu kļuvusi arī tukumnieku Kristianas un Jura dēliņam Aleksam Markam. Puisītis pasaulē nāca 52 centimetrus garš un 3560 gramu smags. Tāpat kā vecākajām māsām Annai Martai (23) un Rebekai Paulai (15) viņam tikuši divi vārdi – pirmais no mammas, otrais – no tēta.

Foto: Ruslans Antropovs