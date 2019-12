Salgalnieku ģimene par astoto bērniņu kuplāka

No 20. novembra līdz 3. decembrim Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši 36 mazuļi – 16 meitas un 20 dēli.

Pirmā atvasīte kuplinājusi Evijas Jāces un Artjoma Seņina ģimeni. 2. decembra pulksten 4.05 sevi pieteica Adrians. Puisītis piedzima 50 centimetru garš un 3350 gramu smags. Viņa mājas būs Jelgavā.

Lindas un Dzintara Žaku jaunākajai atvasītei dēliņam vārdiņš vēl tiek domāts – jāsagaida tētis pārbraucam no Zviedrijas, un tad arī svarīgais jautājums tiks atrisināts. Puisītis piedzima 1. decembrī pulksten 7.38 50 centimetru garš un 2800 gramu smags. Brāli mājās Salgales pagastā auklēt palīdzēs Valērija (18), Artūrs (13), Armands (12), Amanda (9), Adrians Aksels (5), Ariana (4) un Alans Andris (1).

30. novembrī pasauli pirmo reizi sveica Anitas un Intara Česnausku prieks un lepnums – dvīņu puikas Sems un Niklāvs. Mamma Anita pati ir no dvīņu pāra un gribējusi, lai dēliņiem ir īpaši un savstarpēji atšķirīgi vārdi. Sems piedzima pirmais – pulksten 21.35 48 centimetrus garš un 2760 gramu smags. Savukārt Niklāvs pieteicās pēc stundas – pulksten 22.33 49 centimetrus garš un 2570 gramu smags. Brāļu mājas būs Jelgavā, kur jau aug gadu un astoņus mēnešus vecā Alise.

Trešais dēliņš ienācis Agnijas Tālumas un Jura Freivalda ģimenē. 2. decembra pulksten 17.03 pasaulē nāca Jānis, kurš lielajā brīdī bija 54 centimetrus garš un 4230 gramu smags. Jāņa šūpulis kārts Jelgavā, kur brāli mājās gaida desmitgadīgais Tanels un sešgadīgais Rauno.

2. decembrī pulksten 16.45 dēliņu Konstantīnu sagaidījuši Tatjana Urka un Dmitrijs Jakelis. Puisītis, kam vārdiņš sākas ar “k” tāpat kā brālim Kirilam, piedzima 52 centimetrus garš un 3335 gramus smags. Konstantīna mājas būs Rundālē.

Pirmo atvasīti sagaidījuši Inna Mastio un Igors Vorobjovs. Viņu meitiņa Karolīna pieteicās 3. decembrī pulksten 17.08 47 centimetrus gara un 2330 gramu smaga. Meitenītes šūpulis kārts Jelgavā.

To, ka pirmdzimto meitiņu sauks par Endiju, vecāki Elmārs un Laura Šarkovski zinājuši jau no paša sākuma. Meitenīte pasaulē nāca 3. decembrī pulksten 15.38 un svarīgajā brīdī bija 54 centimetrus gara un četrus kilogramus smaga. Mazulīte augs Bauskā.

Pirmās adventes, 1. decembra, pulksten 22.33 Agneses Anstrātes-Gailītes un Daiņa Gailīša ģimenē ienāca otrs dēliņš. Puisītis piedzima 56 centimetrus garš un 4700 gramu smags. Mājās Jelgavā brāli gaida divgadīgais Dominiks.

3. decembrī dzimšanas dienu turpmāk svinēs Madaras un Imanta Bojarčiku meitiņa Beāte. Viņa piedzima otrdienas pulksten 8.47 52 centimetrus gara un 3740 gramu smaga. Beāte ir vecāku pirmā atvasīte, un viņa dzīvos Elejā. Foto: Eva Pričiņa