Vārdi no dzimtas koka

No 24. septembra līdz 1. oktobrim Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši 24 bērniņi – 11 meitas un 13 dēli.

29. septembra pulksten 14.45 dēliņu sagaidījuši Sanita Dasjukeviča un Mārcis Roziņš. Raitis, kuram vārdiņu izvēlējās tētis, vecāku rokās iegūla 52 centimetrus garš un nedaudz virs četriem kilogramiem smags. Mājās Jelgavā brāli auklēt palīdzēs Kārlis (13) un Markuss (12).

“Nejauši esam aizsākuši ģimenes tradīciju. Mans tētis ir Valters, un arī viņa vecaistēvs bija Valters,” pamatojot dēla vārda izvēli, stāsta Kristaps Bruss. Nu Brusu dzimtā, izlaižot paaudzi, būs pa Valteram. Māmiņa Madara puisīti laida pasaulē 1. oktobrī pulksten 1.51. Valters piedzima 50 centimetru garš un 2770 gramu smags. Viņa šūpulis kārts Tērvetē, kur jau aug divus gadus un trīs mēnešus vecais Kristers un gadu vecais Markuss.

Trešo bērniņu sagaidījuši Ilze un Oto Vasiļjevi. Kārlis vecāku rokās iegūla 29. septembrī pulksten 11.17 48 centimetrus garš un 3030 gramu smags. Puisīša vārds nāk no dzimtas koka – par Kārli sauca arī Ilzes vecvecmammas, kura nodzīvoja bagātu simt gadu mūžu, brāli. Turklāt dzimtas koks no Ilzes mammas puses izpētīts līdz pat 1700. gadam. Mājās Iecavā mazo brāli gaida pusotru gadu vecā Dārta, kura tāpat nes dzimtā jau reiz dotu vārdu, un septiņgadīgais Olafs.

Vārdiņu savai otrajai atvasītei vēl domā Jekaterina Aleksandrova un Vladislavs Strazdiņš. Mazulīte pasaulē nāca 29. septembrī pulksten 18.54 un vecāku rokās iegūla 47 centimetrus gara un 2300 gramu smaga. Mājās Jelgavā jau aug divgadīgā Milana.

Dzimšanas dienu rudenī, bet vārdadienu pavasarī turpmāk svinēs latviskā vārda īpašnieks Gustavs Liepa. Vecāki Kitija un Kristaps savu pirmo atvasīti sagaidīja 1. oktobrī pulksten 20.04, kad puisītis piedzima 53 centimetrus garš un 3360 gramu smags. Viņa šūpulis kārts Jelgavā.

Foto: Eva Pričiņa