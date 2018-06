Ieteikumi Dziesmu un deju svētku dalībnieku veselībai

Dziesmu un deju svētki ir gaidītākais notikums katram kora vai deju kolektīva dalībniekam. Tā ir iespēja kopīgiem spēkiem stiprināt tradīcijas un atzīmēt mākslinieciskās dotības. Lai svētki paietu bez raizēm par veselību, “Euroaptieka” aptieku farmaceite Ieva Zvagule stāsta, kam vajadzētu būt katra svētku baudītāja aptieciņā.

Ja saules ir bijis par daudz

Lai arī mūzika un deja svētku laikā spēj aizraut visus, jau zināms, ka garie mēģinājumi, gājieni un citi pasākumi visbiežāk notiek zem klajas debess. Esot tiešos saules staros, ir svarīgi parūpēties par saules aizsargkrēma pareizu lietošanu. Saules apdegumi var radīt ne tikai tūlītējas sekas, piemēram, ādas apsārtumu un čūlas skartajā vietā, bet arī kļūt par riska faktoru melanomas attīstībā. Aizsardzības faktoru vajadzētu izvēlēties pēc iespējas augstāku un krēmu uzklāt ik pēc divām stundām. Ja gadās iegūt saules apdegumu, var lietot pantenola putas, kas palīdzēs mazināt diskomfortu un ātrāk atjaunot bojāto ādu.

Pārkaršana

Visbiežāk pārkaršana iestājas pēc ilgstošas uzturēšanās saulē, it īpaši dienas karstākajās stundās – no pulksten 11 līdz 15 dienā. “Euroaptieka” farmaceite skaidro, ka pārkaršanas pazīmes ir reibonis, galvas sāpes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nespēks, apetītes zudums vai tieši otrādi – izteiktas slāpes. Lai izvairītos no pārkaršanas saulē, galva jānosedz ar lakatu vai cepuri, kā arī saulē nedrīkst uzturēties pārāk ilgi. Pārkaršanas gadījumā jāmeklē tuvākā ēna vai, vislabākajā gadījumā, vēsākas telpas ķermeņa temperatūras mazināšanai. Ieteicams aukstas kompreses uzlikt uz pieres un krūtīm, kā arī jādzer vēss ūdens – pārkarstot ķermenis atūdeņojas. Lai arī šķiet, ka auksta ūdens pelde palīdzēs atvēsināties un mazinās pārkaršanu, uzreiz veldzēties tuvākajā peldvietā nedrīkst – strauja temperatūras maiņa var izraisīt krampjus.

Ģībšanas pazīmes – kā rīkoties?

Kora, deju un orķestra mēģinājumi var būt īpaši liela un neierasta slodze organismam. Īslaicīgs samaņas zudums var rasties vairāku faktoru ietekmē, tomēr visbiežākie iemesli ir paaugstināta fiziska vai emocionāla slodze, pārāk maza šķidruma, īpaši ūdens, uzņemšana vai pazemināts cukura līmenis asinīs. “Situācijā, kad kāds ir noģībis, cietušais ir jāapsēdina vai jāapgulda uz muguras, viegli paceļot kājas. Tā tiek nodrošināta asins vieglāka piekļūšana galvai. Tāpat var uzlikt ko vēsu uz rokām vai kājām un atpogāt ciešo apkaklīti, vesti, svārkus vai to apģērbu, kas cieši aptver ķermeni. Kad ir atgūta samaņa, ieteicams piedāvāt padzerties saldu tēju. Tā labi palīdz pazemināta cukura līmeņa gadījumā. Tiesa, pirms piedāvāt tēju, jāpārliecinās, vai cietušajam nav cukura diabēts,” norāda I.Zvagule.

Savilkts muskulis

Krampji bieži rodas, ja sāk aktīvi sportot bez iesildīšanās. Tāpēc dejotajiem būtu jāatceras vienmēr iesildīt un pastaipīt kājas, kā arī dzert pietiekami daudz ūdens. Krampji rodas arī krasas temperatūras maiņas rezultātā, piemēram, karstā vasaras dienā ejot peldēties aukstā ūdenī. Tādēļ peldoties labāk uzturēties tādā dziļumā, kur iespējams ar kājām aizsniegt zemi. Ja muskulis tomēr ir savilkts, vajadzētu pārtraukt veikto darbību, kuras laikā krampis ir radies. Pēc tam muskuli var mēģināt viegli pamasēt vai “pastiept”.

Galvassāpes

Var gadīties, ka izbaudīt pasākumu vai koncertu līdz galam neizdodas galvassāpju dēļ. Ja nav iespējams paēst kārtīgu maltīti un uz brīdi atpūsties, visātrākais risinājums ir apēst kādu vitamīniem bagātu augli un padzerties ūdeni. Cēloņi galvas sāpēm ir dažādi – nogurums, pārslodze, karstums, pārāk mazs uzņemtais ūdens daudzums, maltītes izlaišana, troksnis vai stress. Visbiežāk pie vainas ir nepietiekams uzturs vai nepietiekami uzņemts ūdens daudzums. “Galvassāpes var mazināt, kārtīgi paēdot, uzņemot pietiekamu šķidruma daudzumu, samazinot fizisko slodzi, uzturoties ēnā vai telpās, kur ir pietiekama ventilācija. Tāpat var arī izmantot kādu no nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, piemēram, ibuprofēnu vai paracetamolu,” skaidro “Euroaptieka” farmaceite.

Asiņojošs deguns

Deguns asiņo, ja asinsvadi tā iekšienē ir bojāti. Tā ir bieža parādība, turklāt vasarā papildu cēlonis ir sausais un karstais laiks. Lai apturētu asiņošanu, galvu vajag noliekt uz priekšu, pielikt degunam salveti un to aizspiest ciet. Šādā pozā vajadzētu degunu turēt ciet 15 līdz 20 minūtes. No tik pazīstamā risinājuma – galvas atliekšanas – vajadzētu izvairīties, jo tas rada aizrīšanās risku. Pie deguna ārpuses var pielikt aukstu kompresi vai ledu, tā veicinot asinsvadu saraušanos un ātrāku asiņošanas apturēšanu. Ja pēc divdesmit minūtēm asiņošana nav beigusies, ir jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Savainojumi un brūces

Ja gadās iegūt savainojumu, noberzumu vai tulznu, noderīgi būs dažādi dezinfekcijas līdzekļi un plāksteru komplekti. Dezinfekcijas līdzekļi nodrošinās brūces attīrīšanu un kvalitatīvu apstrādi, bet plāksteris palīdzēs aizsargāt bojāto ādas vietu no infekcijas izraisītāju iekļūšanas tajā, kā arī veicinās brūces dzīšanu. Dejotājiem noderētu elastīgā saite potītei vai ceļa locītavai, kas pasargā locītavas, muskuļus un saites no traumām, kā arī palīdz fiksēt traumēto vietu.





Foto: Latvijas Nacionālais kultūras centrs