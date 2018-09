Par izmaiņām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu darba organizācijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) veikto pārmaiņu mērķis ir panākt, lai intensīvākajā brigāžu izsaukuma periodā – dienas laikā – saglabājas jau esošais palīdzības pieejamības un operativitātes līmenis, vienlaikus nodrošinot darbiniekiem lielāku atalgojumu par darbu dienā.

NMPD brigādes vidējais ierašanās laiks 2017. gadā pilsētās bija deviņas minūtes, lauku teritorijās – 17 minūtes. Ministru kabineta normatīvi paredz, ka dienesta darbiniekiem uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem 75 procentos gadījumu jāspēj reaģēt 15 minūtēs pilsētās un 25 minūtēs laukos.



Līdz gada beigām paredzēts pārveidot 18 diennakts brigādes par dienas brigādēm (jau pašlaik 18 no 188 brigādēm ir dienas brigādes), ņemot vērā, ka dienas laikā dienests saņem 80 procentu no visiem izsaukumiem, kamēr nakts stundās to ir četras reizes mazāk. Tādēļ dienā, kad ir ievērojami lielāka izsaukumu intensitāte, nepieciešams pašreizējo brigāžu skaitu saglabāt, vienlaikus motivējot to darbiniekus ar lielāku atalgojumu; savukārt naktī, kad izsaukumu ir četras reizes mazāk, gatavībā esošo brigāžu skaits ir jāpielāgo reālajai nepieciešamībai. Tādējādi būs iespējams, pirmkārt, veiksmīgāk nokomplektēt brigādes darbam dienas laikā, tā nodrošinot savlaicīgu palīdzību pacientiem un, otrkārt, palielināt brigāžu personālam atalgojumu par darbu dienas laikā, motivējot darbiniekus strādāt tad, kad izsaukumu ir visvairāk.

Lēmums par dienas brigāžu veidošanu balstās uz ļoti rūpīgu NMPD pēdējo četru gadu darbības izvērtējumu. Dienests analizēja gan izsaukumu intensitāti, tajos pavadīto laiku, gan arī brigādes nokļūšanas iespējas pie pacienta un līdz slimnīcām. Pretēji Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) apgalvotajam, ka neatliekamā medicīniskā palīdzības jāgaida ilgāk, jau tagad, vērtējot operativitāti vietās, kur notikušas pārmaiņas brigāžu darba organizācijā, varam secināt, ka nav izmaiņu brigāžu ierašanās savlaicīgumā un pakalpojuma kvalitātē. Operatīvie dati tiek monitorēti ik dienu, un arī turpmāk tos rūpīgi apkopos.



Tiekoties ar LVSADA, dienesta vadība ir skaidrojusi šo situāciju, mēģinot mazināt arodbiedrības bažas, kas saistītas vairāk ar darba pārorganizēšanas sadzīviska rakstura jautājumiem, piemēram, darbinieku nokļūšanu mājās pēc dežūras beigām. Šos jautājumus identificē un vērtē katra reģionālā centra vadītājs atsevišķi, meklējot tiem individuālus risinājumus.



Tāpat dienesta vadība, apzinoties, ka darbinieki raizējas par ierasto ienākumu zudumu līdz ar dežurēto nakts stundu samazināšanos (par darbu naktī tiek piemaksāti 75 procenti), vienlaikus ar ieviestajām brigāžu darba organizācijas izmaiņām jau no jūlija visām dienas brigādēm ir noteikusi piemaksu pie stundas likmes. Izprotot LVSADA bažas par pārmaiņu ietekmi uz atsevišķiem darbiniekiem, dienests ir gatavs turpināt konstruktīvu diskusiju ar arodbiedrību.







Sarmīte Skujiņa, NMPD



Foto: no arhīva