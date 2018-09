VM organizētās smēķēšanas atmešanas nodarbības līdz šim apmeklējuši vairāk nekā 200 cilvēku

Veselības ministrijas (VM) organizētās smēķēšanas atmešanas nodarbības no aprīļa līdz jūnija beigām apmeklējuši nedaudz vairāk kā 200 cilvēku, aģentūru LETA informēja projekta koordinatore Inga Dreimane.

Pēc viņas paustā, uz visām nodarbībām bijusi vairāk nekā puse no šiem dalībniekiem, kas šajā mērķa grupā esot atbilstošs rezultāts. "Darbā ar atkarīgajiem ir ļoti augsts risks un atbirums. Cilvēki neiziet programmas līdz galam. Praktiskā pieredze pasaulē darbā ar visu veidu atkarībām apstiprina, ka vidēji jebkuru palīdzības programmu pilnībā apmeklē ap 50 procentiem no tā skaita, kas ir tās sākuši. Turklāt vēl ir arī vismaz 20 procentu cilvēku, kas piesakās un kuriem ir vēlēšanās pārtraukt smēķēšanu, bet uz nodarbībām tomēr neatnāk, kas arī ir visai sagaidāms rezultāts, jo vēlēšanos pārtraukt bieži nomaina nedrošība par pārmaiņām, bailes no neizdošanās," stāstīja Dreimane.

Viņa atgādināja, ka smēķēšanas atmešanas nodarbības, kuras organizē VM, notiek visā Latvijā kopš aprīļa. Kopš tā laika nokomplektētas vairāk nekā 20 grupu. Septembrī, novembrī un oktobrī plānots nokomplektēt vēl vismaz desmit grupu, bet līdz gada beigām – vēl ap piecām līdz astoņām grupām.

Dreimane informēja, ka katrā grupā dalībnieku skaits pēc programmas noteikumiem ir līdz 12 cilvēkiem.

Projekta koordinatore sacīja, ka atsaucība dalībai smēķēšanas atmešanas grupās ir diezgan dažāda, ņemot vērā, ka nodarbības notiek gan pilsētās, gan novados un pagastos, tomēr vairumā grupu piesakoties maksimālais dalībnieku skaits.

Kopumā cilvēki uz nodarbībām atnākot ar lielām šaubām un skepsi, bet nodarbību gaitā viņu attieksme kļūst pozitīvāka. Tāpat mainoties arī attieksme pret smēķēšanu un tās pārtraukšanas iespējām. "Cilvēki, kuri apmeklē nodarbības, ļoti novērtē iespēju saņemt šādu palīdzību," norādīja Dreimane.

Līdz šim nodarbības noslēgušās Rīgā, Jelgavā, Dobelē, Saldū, Kuldīgā, Talsos, Ventspilī, Limbažos, Priekuļos, Smiltenē, Alūksnē, Rēzeknē, Preiļos, Jēkabpilī un Aizkrauklē. Smēķēšanas atmešanas nodarbības vēl plānotas tādās vietās kā Carnikavā, Jūrmalā, Ropažos, Ogrē, Lielvārdē, Iecavā, Siguldā, Cēsīs, Balvos, Līgatnē un citur.

Jau ziņots, ka VM īsteno pilotprojektu smēķēšanas atmešanas veicināšanai, piedāvājot grupu nodarbības. Līdz 2019. gada marta beigām Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties bezmaksas smēķēšanas atmešanas grupu nodarbībās, kuras vadīs speciāli apmācīti psihologi un psihoterapeiti.





