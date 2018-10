Optometriste Karīna Beļikova: Visvairāk man patīk darboties ar bērniem

“Man patīk visi pacienti. Būt par optometristi ir mans sirdsdarbs, bet visvairāk man patīk darboties ar bērniem. Strādāju ar mazajiem no viena gada vecuma,” stāsta “Optio optikas” optometriste Karīna Beļikova, kura specializējusies darbā ar bērniem un uz Jelgavu pārcēlusies no Rīgas. Pie viņas brauc pacienti no Bauskas, Rēzeknes, Ādažiem, Kuldīgas, Ludzas, Ogres, Cēsīm. “Arī reģionos ir labi speciālisti, nav jādodas uz Rīgu,” viņa piebilst. Optometristi iztaujājām par dažādiem ar bērnu un pieaugušo redzi saistītiem jautājumiem.

– Ar ko optometrists atšķiras no acu ārsta?

Optometrists ir primārais redzes aprūpes speciālists, kas atbild par redzes funkciju – brillēm, kontaktlēcām –, tādu problēmu kā šķielēšana, “slinkā actiņa” (vāja acs funkcija) ārstēšanu uzņemas redzes terapijas un vingrinājumu speciālists. Jāpiebilst, ka šķielēšanu var izlabot, veicot speciālus vingrinājumus, nēsājot brilles un regulāri apmeklējot optometristu vai acu ārstu.

Tagad digitalizācijas un viedierīču dēļ optometrista darbalauks paplašinās. Piemēram, “sausā acs” kādreiz nebija tik izteikta problēma, kāda tā ir šobrīd. Arī šajā gadījumā vispirms jānovērtē redzes funkcijas. “Sauso aci” izraisa ne tikai darbs ar datoru, bet arī darbs ražošanā, mākslīgais apgaismojums, ventilatori, apkure, kondicionieri, darbs putekļainā vidē vai ar ķīmiskām, acis kairinošām vielām. Tas var rasties arī pēc ilgstošas pretiekaisuma, pretsāpju līdzekļu un antibiotiku lietošanas, pēc acu operācijām. “Sausās acs” pazīmes ir iekaisušas, apsarkušas acis, smilšu, graušanas sajūta tajās, izteikta asarošana, pārejoša redzes miglošanās, acu nogurums.

Optometrists un acu ārsts (oftalmologs) viens otru papildina, gluži kā zobārsts un higiēnists. Ja optometristam būs aizdomas par kādu saslimšanu, viņš cilvēku nosūtīs pie acu ārsta.





Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 4. oktobra “Zemgales Ziņās”