2018.gadā Jelgavā labiekārtoti vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi

2018. gadā Jelgavas pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmā piedalījās 10 dzīvokļu īpašnieku kopības un savu ieceri realizēja astoņas dzīvokļu īpašnieku kopības, informē Jelgavas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

No 2015.gada Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.

Līdzfinansējums paredzēts lietus ūdens novadīšanas sistēmu, brauktuvju, ietvju stāvlaukumu vai apgaismojuma būvdarbiem un citiem labiekārtošanas darbiem, iekļaujot projektēšanas, būvuzraudzības un preču iegādes izmaksas. Galvenokārt tiek izbūvētas vai uzlabotas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, izbūvēts vai remontēts brauktuvju segums, tiek veikta bruģēšana vai asfaltēšana un bērnu rotaļu laukumu izveide vai uzlabošana.

Labiekārtošanas darbi pērn veikti Katoļu ielā 19, kur iekšpagalma teritorija attīrīta no traucējošiem vides elementiem, veikta atkritumu izvešana un smilts, šķembu materiāla ievešana un iestrāde stāvlaukuma izbūvei.

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve un ietves atjaunošana veikta Lielajā ielā 8. Tur izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, bruģa segums un ietves apmales.

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un labiekārtošanas darbi notikuši arī Filozofu ielā 46, kur izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, ieskaitot gūlijas un aku vāku izbūvi. Veikta teritorijas labiekārtošana.

Māras ielā 8 stāvlaukums atdalīts no brauktuves, veikta ar to saistīto inženiertīklu izbūve, kā arī labiekārtošanas darbi. Izbūvēts šķembu materiāla seguma stāvlaukums, kas atdalīts no brauktuves, veikta soliņa un ceļa zīmju pārcelšana, koka vainaga pacelšana un apzaļumošana.

Bērnu rotaļu laukuma ierīkots Tērvetes ielā 88 – uzstādītas šūpoles, atsperšūpoles un rotaļu komplekss “Strautiņš”.

Teritorijas labiekārtošana notikusi arī Atmodas ielā 86, kur izbūvēts paneļu žogs.

Foto: Jelgavas pašvaldība