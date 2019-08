Aicina Izgaršot un izbaudīt Jelgavas novadu

Sestdien, 17. augustā, gides Signes Lūsiņas pavadībā, ikvienam interesentam būs iespēja doties ekskursijā ar autobusu “Izgaršo un izbaudi Jelgavas novadu” un apmeklēt pārtikas amatnieku festivālu, Lielvircavas muižas svētkus un “ZELT” smiltsērkšķu svētkus, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Ekskursijas laikā plānots apmeklēt pārtikas amatnieku festivālu, kurš norisināsies blakus kafejnīcai “Zemnieka cienasts” Jelgavas novadā. Festivāla laikā būs iespēja iepazīt 50 vietējos ražotājus un viņu produkciju no Zemgales reģiona deviņiem novadiem. Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus, dot iespēju iedzīvotājiem satikt ražotājus un, baudot dažādos ēdienus no vietējiem produktiem, klausīsieties jauno mūziķu priekšnesumos.

Ekskursijā tiks apmeklēts jaunums - “ZELT” smiltsērkšķu svētki Platones pagastā. Smiltsērkšķu svētki ir tematisks, radošs pasākums, kura ietvaros ekskursijas dalībniekiem būs iespējams doties ekskursijā pa dārzu kopā ar saimniekiem, kā arī baudīt muzikālus priekšnesumus. Vitamīniem bagāto smiltsērkšķu produkciju būs iespējams arī nogaršot un iegādāties.

Maršruta turpinājumā ekskursanti varēs iepazīt Vircavas muižu un tās skaisto parku, tāpat viesoties Lielvircavā, kur norisināsies muižas svētki ar plašu kultūras programmu.

Ekskursijas ar autobusu “Izgaršo un izbaudi Jelgavas novadu” sākums plānots pulksten 12.30 no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, bet mājupceļš plānots ap pulksten 21.00, bet ierašanās Jelgavā - ap pulksten 21.30. Interesentiem pieteikties līdz 15. augustam pa tālruni 28677630, vai rakstot e-pastu signe.lusina@inbox.lv. Pasākuma dalības izmaksas –10 eiro.

