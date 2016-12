Aicina uz Ziemassvētku kauju simtgades pasākumiem

Atzīmējot latviešu strēlnieku Ziemassvētku kauju simtgadi, no 5. līdz 7. janvārim Jelgavas novada Valgundes pagastā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un Jelgavas Sv.Annas baznīcā notiks atceres pasākumi. Ložmetējkalnā pulksten 18 notiks tradicionālais piemiņas brīdis un iedegsies atmiņu ugunskuri. Gan uz Mangaļiem, gan arī Ložmetējkalnu no Jelgavas tiks nodrošināts pašvaldības apmaksāts autobuss, kas no Annas baznīcas izbrauks pulksten 14, bet atgriezīsies Jelgavā ap 21.

Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 22. decembra «Zemgales Ziņās»