Aizved skolēnus, bet neziņo

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) noskaidrojis, ka no vairāk nekā 19 tūkstošiem bērnu, kas nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē, 142 ir piederīgi Jelgavas novadam, vairāk nekā 400 – pilsētai, bet 141 – Ozolnieku novadam. Galvenais prombūtnes iemesls joprojām ir aizbraukšana no valsts, taču daudzi arī nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un par jauno adresi neziņo. Pirmo reizi arī savāktas ziņas par piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kuri kādā no mācību iestādēm nav sākuši gatavoties skolai.

